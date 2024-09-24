Трамп призвал американцев регистрироваться в Грузии, чтобы за него проголосовать. Это как?

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Опубликовано: 24.09.2024 19:12 , Обновлено: 24.09.2024

Президентская кампания в США набирает обороты, однако без промахов не обходится. Так, предвыборный штаб кандидата на пост главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа опубликовал, казалось бы, вполне обычное обращение, в котором призывал за него голосовать. Казус заключался в том, что агитация была направлена на жителей штата Джорджия, а на плакате была изображена Грузия.

«Внимание, Джорджия! Я смиренно прошу вас отложить дела и проверить ваш регистрационный статус. Только несколько голосов определят исход выборов. Мы можем остановить инфляцию, защитить наши границы, понизить налоги и сделать Америку снова великой», — призывал Дональд Трамп, передала американская газета The Atlanta Journal-Constitution.

И всё бы ничего, если бы к обращению, которое опубликовали на просторах Facebook, не прикрепили фотографию гор, сделанную в Грузии, а не в Джорджии. Если отыскать изображение в фотобанке Shutterstock, в описании можно увидеть, что снимок родом из грузинского региона Сванетия, что на северо-западе страны. Судя по всему, ошибка произошла из-за одинакового написания на английском — Georgia.

Скриншот поста в Facebook, который впоследствии удалили

Та самая фотография из Грузии, которую использовали в предвыборном штабе Трампа

Ранее Telegraf.news писал, что Дональд Трамп выпустил серию памятных монет с собственным изображением в попытке собрать больше средств на свою предвыборную кампанию. По последним данным, пока ему удалось это только на треть от той суммы, что собрала его соперница от Демократической партии Камала Харрис.

Трамп отчеканил монеты с собственным изображением. Почём продаёт?