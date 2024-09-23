Трамп отчеканил монеты с собственным изображением. Почём продаёт?

Опубликовано: 23.09.2024 07:49 , Обновлено: 23.09.2024

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп выпустил серию памятных монет с собственным изображением в попытке собрать больше средств на свою предвыборную кампанию. По последним данным, пока ему удалось собрать лишь треть от суммы, собранной его соперницей от Демократической партии Камалой Харрис в августе, причём за последние недели предвыборной гонки, как полагают политические обозреватели, отставание Трампа в финансировании только выросло.

Каждая монета, которая поступит в продажу в эту среду, 25 сентября - достоинством 100 долларов. Монеты весом в 1 унцию отчеканены в США ограниченным тиражом и сделаны из серебра. На них изображён профиль Трампа, изображение Белого дома и слова, которые можно увидеть на любой американской банкноте - “In God we Trust” (что в переводе означает “Мы верим в Бога”), сообщило издание The Guardian.

Анонсируя выпуск монеты, Трамп подчеркнул, что это “единственная официальная монета”, разработкой которой он занимался лично.

Дело в том, что на популярных американских интернет-площадках, таких как eBay и Amazon прямо сейчас можно приобрести другие сувенирные “трампкоины” - монеты с изображением экс-президента США, его предвыборными лозунгами и т.д. Все они имеют определённую ценность для коллекционеров, но, разумеется, не являют средством оплаты.

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Между тем, сам Трамп настаивает на том, что его новая монета (которая, по сути, является ни чем иным, как предвыборным мерчем, на ряду с кроссовками, игральным картам и даже Библией) “больше, чем просто предмет коллекционирования”.

“Эта красивая монета, выпущенная ограниченным тиражом, посвящена нашему движению, нашей борьбе за свободу, процветание и то, что мы ставим Америку на первое место. Мы всегда ставим Америку на первое место. Это больше, чем просто предмет коллекционирования, это свидетельство стойкости и силы американского народа, наших американских патриотов, которых мы так любим”, — заявил политик, анонсируя выпуск монеты.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в трёх американских штатах - Миннесоте, Вирджинии и Южной Дакоте - уже началось досрочное голосование на президентских выборах. Несмотря на то, что до основного дня голосования, который намечен на 5 ноября, ещё больше месяца, некоторые американцы уже выстраиваются в очередь, чтобы отдать свои голоса. Ожидается, что к середине октября возможность проголосовать появится и в других штатах.

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