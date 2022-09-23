«Это вас, пропагандистов бы перетерли» — Лукашенко пообещал, что мобилизации в Беларуси не будет

Опубликовано: 23.09.2022 11:44 , Обновлено: 23.09.2022

Александр Лукашенко 23 сентября после посещения «Хатыни» ответил на вопросы журналистов госизданий. Там он пообещал, что не будет объявлять мобилизацию в Беларуси.

«Эта мобилизация в России. То, что на нас пытаются перекинуть этот мостик, что будет и у нас… а если не будет? Это вас, пропагандистов бы перетерли. А им же за это ничего не будет. Им надо создать ситуацию. За что-то уцепиться. Не будет никакой мобилизации. Это вранье», — сказал он.

Лукашенко заявил, что «ни в коем случае не надо делать — это ждать. Против нас развернута война. И идёт по линии информационно-психологических операций.

«В основе должна лежать правда. Если фейк — через время все равно это станет достоянием. Конкретные факты - на стол. В этом разница от нашей стороны с теми операциями, фейками, которые они проводят. Если начинают мочить, надо отвечать», — добавил он.

При это Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси будут обязательно реагировать на «возможные угрозы, попытки совершения актов терроризма». Для этого проводят различные учения, в том числе с участием «народного ополчения», «чтобы люди знали свои обязанности и имели необходимые военные навыки».

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о «частичной мобилизации» в России. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что призовут 300 тысяч резервистов.

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А в соцсетях с 21 сентября из разных городов появляется информация и видео, как россиян забирают в армию после объявленной президентом РФ Владимиром Путиным «частичной мобилизации». Люди утверждают, что забирают тех, кто никогда не служил, а кое к кому приходили даже ночью.

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