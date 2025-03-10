Опубликовано: 10.03.2025 15:10 , Обновлено: 10.03.2025

Французская газета Le Figaro сообщила, что двоюродный брат вице-президента США Джея Ди Вэнса, Нэйт Вэнс, воевал в Украине на стороне ВСУ.

По данным издания, Нэйт Вэнс провёл в Украине три года, из них два с половиной — на передовой, участвуя, в частности, в боях за Купянск, Бахмут, Авдеевку и Покровск. Сам Нэйт Вэнс подтвердил эту информацию, пояснив, что отправился в Украину «из любопытства и ради приключений».

Как сообщила Le Figaro, в марте 2022 года Нэйт Вэнс прибыл во Львов. По его словам, в то время в украинскую армию принимали практически всех, в том числе людей без военного опыта: рабочих, барменов, учителей.

«Они искали всех, кто хотя бы раз держал в руках оружие. Подготовка была очень базовой. Многие были совсем молодыми. Почти дети. Это было страшно», — рассказал он.

В июне 2022 года Нэйт Вэнс вернулся в США, но вскоре снова отправился в Украину, на этот раз на Донбасс. Он оставался там до января 2025 года, вернувшись в Америку незадолго до инаугурации Дональда Трампа, отметила газета.

Также Нэйт Вэнс, как он утверждает, разочаровался в брате после того, как увидел его перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Но допустил, что Джей Ди мог так действовать, чтобы понравиться американским избирателям, или в рамках «политической игры».

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По данным издания, Джей Ди Вэнс и Нэйт Вэнс — родственники по материнской линии (у них общие бабушка и дедушка). В детстве и юности они часто проводили время вместе. До Украины Нэйт Вэнс успел послужить четыре года морским пехотинцем (с 18 лет), поработать в нефтяной компании в Техасе, увлекался охотой и спортивной стрельбой, а также поддерживал Республиканскую партию.

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