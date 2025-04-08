"Это будет очень плохой день" - Трамп анонсировал прямые "ядерные" переговоры с Ираном

Опубликовано: 08.04.2025 10:39 , Обновлено: 08.04.2025

Президент США Дональд Трамп 7 апреля анонсировал прямые переговоры с Ираном по ядерной программе Тегерана. Но министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сказал, что эти переговоры будут непрямыми и пройдут в Омане.

“Мы ведем прямые переговоры с Ираном, и они начались. Они продлятся до субботы», — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете во время встречи с прибывшим в США премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, [link href=“https://www.reuters.com/world/us-iran-direct-talks-over-nuclear-program-trump-says-2025-04-07/” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] международное агентство Reuters.

Американский президент считает, что “заключение сделки было бы предпочтительнее”. При этом место проведения переговоров он не назвал. «У Ирана не может быть ядерного оружия, и если переговоры не увенчаются успехом, я думаю, что для Ирана это будет очень плохой день», — заявил Трамп 7 апреля, добавив, что при провале переговоров «Иран окажется в большой опасности».

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Глава МИД Ирана Аббас Аракчи написал в Х, что в Омане пройдут непрямые переговоры на высоком уровне. «Это не только возможность, но и испытание. Теперь мяч на стороне Америки», - считает он.

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Как передало Reuters, иранские государственные СМИ сообщили, что переговоры будут вестись Аракчи и специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом при посредничестве министра иностранных дел Омана Бадра аль-Бусаиди.

Агентство написало, что прямые переговоры не будут проводить без явного одобрения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, который в феврале заявил, что переговоры с США «неразумны, нелогичны и бесчестны».

После выступления Трампа неназванный высокопоставленный иранский чиновник сообщил Reuters: «Переговоры не будут прямыми… Они пройдут при посредничестве Омана».

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство обороны США сообщило о переброске на Ближний Восток ударной группы кораблей во главе с авианосцем USS Carl Vinson. Решение приняли на фоне сообщений, что США выдвинули властям Ирана ультиматум и пригрозили войной до полного уничтожения.

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