Эстония прекратила транслировать российский «Дождь»

Опубликовано: 08.12.2022 16:15 , Обновлено: 08.12.2022

В Эстонии вслед за Латвией остановили вещание российского оппозиционного телеканала «Дождь». Его транслировали Telia, Elisa и Home 3.

Дело в том, что аннулированная Латвией лицензия давала каналу право распространять свой контент в ЕС, США и других странах.

«В соответствии с Законом о медиауслугах, ретранслятор может предлагать в своих услугах телевизионный канал, на передачу которого имеется лицензия или другое правовое основание в соответствии с законодательством страны, в которой он находится», — объяснила руководитель Службы по вопросам информационного общества TTJA Хелен Рохтла.

Напомним, 6 декабря Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание российского оппозиционного телеканала «Дождь».

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