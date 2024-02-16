«Есть окружение на 180 и даже на 360 градусов» – ВСУ оказались на грани выхода из Авдеевки

Опубликовано: 16.02.2024 14:06 , Обновлено: 16.02.2024

Сообщения военных блогеров и высказывания самих военных позволяют предположить, что подразделения ВСУ постепенно уходят из большей части разрушенного города, а некоторые из них оказались в окружении. Такая ситуация сложилась после того, как россияне на этой неделе перерезали главный путь снабжения для украинских войск. Официальных сообщений об отступлении из Авдеевки от руководства ВСУ пока не поступало, но один из командиров сообщил о «подготовке новых позиций».

3-я штурмовая бригада в Авдеевке местами находится в окружении – об этом сообщил замкомандира бригады Родион Кудряшов. Он сказал, что местами ситуация критическая: «Есть окружение на 180 и даже на 360 градусов». Но добавил, что также «есть возможность прорыва этого окружения за счет штурмовых действий».

Свое мнение касательно необходимости удерживать сейчас Авдеевку он не высказал, заявив, что «3-я ОШБр выполняет приказы Генштаба».

О выходе ВСУ из Авдеевки написали и российские, и, что важнее, украинские военные комментаторы.

«В Авдеевке жизнь и здравый смысл победили. Дальше будут новые тяжелые решения и новости. Наш гарнизон остается в 9-м квартале и на АКХЗ. В других частях – где-то вышли, где-то ведем бои. Но тенденция, думаю, понятна», – написал в четверг вечером украинский военный журналист Богдан Мирошников.

[inf]9-й квартал – это западная окраина Авдеевки, через которую пролегает остающийся открытым путь отхода из города на запад, через поля. АКХЗ – Авдеевский коксохимический завод, его большая территория прилегает к городу с севера.[/inf]

Украинский военно-аналитический проект DeepState в четверг вечером сообщил, что россияне подняли свой флаг над укрепрайоном «Зенит» на юге города.

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О том, что некоторые украинские подразделения в Авдеевке фактически оказались в окружении, сказал в эфире «Радио Свобода» и пресс-атташе 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, недавно брошенной на подмогу авдеевскому гарнизону, сообщилВВС.

Наконец, с заявлением об Авдеевке в ночь на пятницу выступил бригадный генерал Александр Тарнавский, командующий действующей на этом фронте украинской группировки «Таврия».

Тарнавский заверил, что бои идут в городе, что гарнизон держится, что ему отправлены подкрепление и боеприпасы. Однако сказал и такие слова:

«Подготовлены новые позиции и продолжают готовиться мощные укрепления с учетом возможных сценариев. Мы ценим каждый клочок украинской земли, но наивысшая ценность и приоритет для нас – сохранение жизни украинского солдата».

[inf]Площадь Авдеевки – 29 кв. км. Город находится всего в нескольких километрах к северу от Донецка и оказался на линии фронта еще во время локальной войны в Донбассе. Затем, после начала полномасштабных военных действий, гарнизон Авдеевского укрепрайона долго и успешно отбивал попытки россиян продвинуться на этом направлении.

В начале октября российская армия начала массированный штурм авдеевского выступа и его флангов. По утверждению украинских военных, за четыре месяца постоянных атак россияне потеряли здесь много тысяч солдат и сотни единиц бронетехники.[/inf]

Ранее Телеграф писал, что главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский в интервью немецкому телеканалу ZDF рассказал об изменении военной стратегии – новом этапе войны, целях Украины, военном производстве, а также – о соотношении потерь на фронте.

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