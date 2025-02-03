«Я не знаю, где все эти деньги» - Зеленский рассказал, сколько Украина реально получила из 200 млрд долларов, выделенных США и ЕС

Опубликовано: 03.02.2025 09:45 , Обновлено: 03.02.2025

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получила меньше половины тех средств, о выделении которых публично объявили власти США. Такое заявление украинский лидер сделал в интервью агентству Associated Press.

Зеленский отметил, что американские власти публично заявили о выделении Украине 177 млрд долларов в качестве финансовой помощи, в некоторых заявлениях и вовсе звучала сумма в 200 млрд долларов, которую поддержал Конгресс США и различные международные организации.

“Смотрите, я как президент воюющей страны вам говорю, мы получили более 75 млрд. То есть 100 млрд из этих 177 или даже 200, как говорят некоторые люди, мы никогда не получали. Когда говорят, что Украина во время войны получила 200 млрд на поддержку армии и так далее, это неправда. Я не знаю, где все эти деньги”, - заявил украинский президент.

[info_b]Цифру в 175 млрд долларов, в частности, озвучил Совет по международным отношениям, частная американская организация в сфере международных связей. По их данным, с начала войны Конгресс США проголосовал за пять законопроектов о выделении Украине финансовой помощи. Общий бюджетный объем полномочий по этим законопроектам — “заглавная” цифра, часто звучащая из уст американских политиков и цитируемая новостными агентствами — составляет 175 млрд долларов.

В эту сумму, по данным Совета по международным отношениям, включён широкий круг получателей помощи - от украинских беженцев и государственных учреждений, до правоохранительных органов, независимых СМИ и, разумеется, непосредственно украинских военных.

В Совете по международным отношениям подчеркнули, что из общей суммы в 175 млрд долларов только порядка 106 млрд долларов были направлены напрямую на помощи правительству Украины. Большая часть остатка идет на финансирование различных мероприятий самих США, связанных с войной в Украине, а небольшая часть — на поддержку других пострадавших стран региона.[/info_b]

Ранее Зеленский уже упрекал американские власти в непрозрачности процесса выделения финансовой помощи Украине. В январе этого года в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, он также заявил, что Киев не получил и половины из заявленных 177 млрд долларов помощи и публично задался вопросом - является ли это следствием коррупции или намеренного лоббизма со стороны американских компаний.

Ранее Telegraf.news рассказал, президент США Дональд Трамп после официального вступления в должность заявил, что рассматривает возможность продолжения отправки оружия в Украину, однако отметил, что США, по его мнению, уже потратили слишком много на помощь Украине по сравнению с Европой. Он вновь заявил, что порог оборонных расходов стран НАТО должен быть не 2%. ВВП, а 5% Он упомянул Польшу как одну из немногих стран , которые в течение его срока потратили более необходимых 2%.

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