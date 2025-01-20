Есть контрдоказательства? Разведслужбы не нашли признаков причастности РФ к повреждению подводных кабелей в Балтийском море - WP

Опубликовано: 20.01.2025 11:07 , Обновлено: 20.01.2025

Недавние повреждения подводных кабелей в Балтийском море, вероятнее всего, были результатом случайных морских происшествий, а не диверсией российских спецслужб. Такие выводы озвучили источники в американских и европейских разведслужбах американского издания The Washington Post.

Издание сослалось на слова неназванных “высокопоставленных должностных лиц” трёх стран, которые в числе прочих участвуют в расследованиях серии инцидентов в Балтийском море. Согласно их заявлениям, у служб безопасности США и стран Европы сейчас уже “сформировался консенсус” по поводу причин этих инцидентов.

По данным The Washington Post, службы безопасности “не выявили никаких признаков того, что коммерческие суда, подозреваемые в протаскивании якорей по морскому дну, делали это намеренно или по указанию Москвы”.

“Один из европейских чиновников заявил, что существуют “контрдоказательства”, предполагающие обратное”, - написала газета, однако сами эти данные издание не привело.

По словам источников издания, полученные на сегодняшний день доказательства, включая перехваченные сообщения и другие засекреченные разведданные, указывают на то, что инциденты были не более чем несчастными случаями. В качестве наиболее вероятных причин, приведших к повреждению силовых кабелей и кабелей связи, представители американской и европейской разведок называют “неопытность экипажей” и плохое сервисное обслуживание самих судов.

Два кабеля связи в Балтийском море были повреждены неизвестными

Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце прошлого года в Балтийском море произошло сразу несколько похожих инцидентов, в результате которых были повреждены глубоководные кабели. В результате страны НАТО начали в Балтийском море военно-морскую операцию, в рамках которой теперь ведётся патрулирование Балтики с целью недопущения повторения подобных инцидентов.

Эстония начала в Балтийском море военно-морскую операцию после обрыва кабелей