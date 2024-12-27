Эстония начала в Балтийском море военно-морскую операцию после обрыва кабелей

Опубликовано: 27.12.2024 14:28 , Обновлено: 27.12.2024

Вооруженные силы Эстонии начали военно-морскую операцию по защите кабелей на дне моря после того, как несколько из них на Рождество были повреждены в Балтийском море предположительно судном с российским экипажем.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна пообещал 27 декабря, что, если в регионе возникнет “угроза критически важной подводной инфраструктуре”, дополнительно “будут приняты ответные меры”, подтвердив, что военно-морские силы будут патрулировать район для защиты кабеля, известного как Estlink 1.

Финские власти заявили, что в обрыве виновато судно, входящее в состав так называемого “теневого флота России”, который представляет собой старые танкеры, которые пытаются обойти санкции ЕС в отношении российской нефти.

Следователи полагают, что судно, зарегистрированное на островах Кука и названное Eagle S, своим якорем намеренно повредило или разорвало четыре кабеля. Вчера, 26 декабря, на борт судна поднялась команда финской береговой охраны, которая отвела его в финские территориальные воды, сообщил представитель береговой охраны на пресс-конференции.

В свою очередь, в Москве отвергли обвинения в возможной диверсии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: “Я не могу сказать здесь ничего точного, это очень узкопрофильный вопрос, который вряд ли является прерогативой администрации президента”.