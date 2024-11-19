Два кабеля связи в Балтийском море были повреждены неизвестными

Опубликовано: 19.11.2024 07:34 , Обновлено: 19.11.2024

Два подводных кабеля cвязи в Балтийском море были отключены от сети, и, по крайней мере, один, судя по всему, был физически перерезан. Местная телекоммуникационная компания сообщила о том, что кабель между Литвой и Швецией был перерезан в воскресенье утром.

Второй кабель C-Lion1, расположенный примерно в 90 километрах от первого, обеспечивает связь между Финляндией и Германией. Причину отключения еще предстоит установить, но официальные лица подозревают “намеренное повреждение”.

Кабель длиной почти 1200 километров является важной прямой линией связи между Финляндией и Центральной Европой и проходит рядом с другими важными объектами инфраструктуры, включая газопроводы и силовые кабели.

Финская компания Cinia, контролируемая государством, которая курирует прокладку второго кабеля, заявила, что пока не установлено, что стало причиной отключения, поскольку они еще не проверяли его физически. Однако внезапное отключение, как сообщается, предполагает, что он был поврежден.

“На данный момент нет возможности оценить, почему пропал сигнал, но такие кабели не рвутся без внешнего воздействия в этих водах”, - заявил представитель оператора.

Однако интернет-связь в результате не пострадала, заверил Самулис Бергстрем, руководитель Центра кибербезопасности финского агентства Traficom. “К счастью, есть несколько кабелей передачи данных, которые соединяют Финляндию с остальным миром, поэтому выход из строя одного из них не повлияет на подключение к Интернету”, - цитирует С. Бергстрома телекомпания Yle.

Министры иностранных дел Финляндии и Германии опубликовали в понедельник совместное заявление. “Мы глубоко обеспокоены обрывом подводного кабеля, соединяющего Финляндию и Германию в Балтийском море”, - написали они.

“Тот факт, что подобный инцидент сразу же вызывает подозрения в намеренном повреждении, красноречиво говорит о нестабильности нашего времени. Проводится тщательное расследование. Наша европейская безопасность находится под угрозой не только из-за агрессивной войны России против Украины, но и из-за гибридной войны злоумышленников. Защита нашей общей критически важной инфраструктуры жизненно важна для нашей безопасности и устойчивости наших обществ”, - говорится в совместном заявлении.

Ожидается, что кабель Литва-Швеция, на который приходится около трети интернет-ресурсов Литвы, будет отремонтирован “в течение следующих нескольких недель”.