ЕСПЧ признал Украину виновной в непредотвращении трагедии в Одессе 2 мая 2014 года

Опубликовано: 13.03.2025 15:41 , Обновлено: 13.03.2025

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по искам, связанным с бездействием украинских властей во время столкновений между пророссийскими и проукраинскими активистами в Одессе 2 мая 2014 года, в результате которых погибли 47 человек. Об этом сказано в решении суда, опубликованном на официальном ресурсе ЕСПЧ.

ЕСПЧ рассмотрел обращения родственников 25 погибших и троих выживших. Среди истцов — родственники как проукраинских активистов, погибших от огнестрельных ранений, так и участников «антимайдана», оказавшихся в горящем Доме профсоюзов. Все они обвиняли Украину в бездействии, которое, по их мнению, могло бы предотвратить трагедию.

ЕСПЧ заявил, что события в значительной степени могли спровоцировать «российская пропаганда и дезинформация».

«Неоправданной волне насилия предшествовало постоянное распространение агрессивной и эмоционально окрашенной дезинформации и пропаганды о новой украинской власти и сторонниках Майдана от российской власти и медиа», — отмечено в решении.

Суд также обратил внимание на то, что многие одесские чиновники, ответственные за допущенные нарушения, впоследствии «сбежали в Россию, получили российское гражданство и даже построили там карьеру на фоне российского широкомасштабного военного вторжения в Украину».

Несмотря на это, ЕСПЧ посчитал, что Украина несёт ответственность за произошедшее, не предприняв достаточных мер для предотвращения насилия. Суд отметил, что одесская полиция «не сделала практически ничего» для предотвращения нападения на проукраинских демонстрантов, проигнорировав оперативные данные о подготовке беспорядков.

«Основная обязанность власти заключалась в том, чтобы делать всё возможное для предотвращения риска насилия», — говорится в решении, где подчёркивается, что слабость украинской власти на фоне «российской агрессии в Крыму и на Донбассе» не освобождала государство от обязанности действовать.

Кроме того, по мнению суда, «доставка пожарных машин на место пожара была намеренно задержана на 40 минут, а полиция не вмешалась, чтобы помочь эвакуировать людей» из Дома профсоюзов. Руководитель областного управления ГСЧС Владимир Боделан, который, как утверждается, лично давал указание не отправлять машины на тушение, через два года сбежал в Россию, но в период пребывания в Одессе против него даже не возбуждали уголовное дело. Также направился в Россию и замначальника областной милиции Дмитрий Фучеджи.

ЕСПЧ также установил, что местные власти под видом «уборки» уничтожали улики на месте трагедии.

В результате суд признал Украину виновной в нарушении права на жизнь, гарантированного Европейской конвенцией по правам человека. Государство должно выплатить по 15 тысяч евро компенсации родственникам каждого из погибших и по 12 тысяч евро — трём выжившим, получившим ожоги. Дочь одного из погибших, Михаила Вячеславова, получит 17 тысяч евро, так как она также жаловалась на длительный отказ властей выдать тело отца.

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