"Мы ищем других партнёров" - Пашинян рассказал, почему решил не лететь в Минск на саммит ОДКБ

Опубликовано: 15.11.2023 19:52 , Обновлено: 15.11.2023

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 15 ноября заявил, что ОДКБ не смогла выполнить свои обязательства по защите чвлих членов от военной агрессии и это случилось несколько раз.

Об этом глава правительства Армении заявили в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, отвечая на вопрос депутата от фракции “Армения” Агнесы Хамоян. Тот спросил, почему Армения отказывается от участия во встречах в форматах ОДКБ и СНГ и что все это значит: значит ли это, что создается почва для выхода из ОДКБ?

“Что касается вопроса о том, готовлю ли я почву для чего-либо, то я ни для чего не готовлю почву, потому что эта почва либо есть, либо ее нет, независимо от нашей подготовки”, - рассказал Никол Пашинян.

По его словам, “самый важный факт, связанный с происходящими в ОДКБ процессами и нашими позициями, заключается в том, что, к сожалению, ОДКБ не дала должного ответа на свои де-юре обязательные обязательства по вызовам безопасности Армении, и это повторялось несколько раз”.

“Мы ко всем нашим коллегам относимся со всем уважением, мы просто фиксируем, что и нашему обществу непонятно, почему мы каждый раз идем туда и повторяем одно и то же, говорим одно и то же, не получая никакого ответа, и снова возвращаемся. Потом в следующий раз снова идем и возвращаемся, не получив никакого ответа”, - пожаловался Никол Пашинян.

По его словам, власти Армении решили искать новых партнёров, так и ее существующие, в том числе по объективным причинам, не продают оружие и вооружения.

“Мы ищем других партнеров по безопасности. И мы ищем и находим других партнеров по безопасности, пытаемся подписать контракты, получить какое-то вооружение, военную технику. Это наша политика. И стратегически мы не собираемся объявлять об изменении нашей политики, поскольку не принимали решения о выходе из ОДКБ”, - заявил Пашинян.

Ранее Телеграф сообщил, что в пресс-службе премьер-министра Армении Никола Пашиняна сообщили, что Александр Лукашенко позвонил ему, чтобы обсудить организацию саммита ОДКБ в Минске. Однако глава армянского правительства сообщил тому, что не сможет участвовать в заседании и “выразил надежду, что партнеры по ОДКБ отнесутся к этому решению с пониманием”.

Пашинян отказался лететь в Минск и попросил его понять