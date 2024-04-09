"Если аномалия не стабилизируется к августу" - Климатологи объявили о приближении новой эры на Земле

Опубликовано: 09.04.2024 11:44 , Обновлено: 09.04.2024

Десятый месяц подряд погода на нашей планете бьёт все рекорды. Температура поверхности Земли в марте составила на 0,1 градуса выше установленного рекорда в 2016 году. А если сравнить показатели с доиндустриальным периодом, то разница и вовсе составляет 1,68 градуса. Об этом эксперты рассказали английскому изданию The Guardian.

Резкое повышение температуры за последний год удивило многих учёных и вызвало опасения. В Межправительственной группе экспертов ООН по изменению климата отметили, что за последние 15 лет потепление составило 0,3 градуса, что почти вдвое превышает тенденцию в 0,18 градуса с 1970-х годов. Среди возможных причин аномалии учёные выделили следующие:

сокращение количества охлаждающихся частиц из-за мер по контролю за загрязнением;

радиоактивные осадки в результате извержения вулкана в Тонге в январе 2022 года;

усиление солнечной активности.

«Мощный вынос» — Стали известны причины аномальной жары в Беларуси в марте-апреле. Что дальше? Однако, по словам климатологов, этих факторов всё равно недостаточно для объяснения повышения температуры:

“Если аномалия не стабилизируется к августу, на Земле наступит новая эра. Это может означать, что потепление на планете уже коренным образом меняет работу климатической системы, причём гораздо раньше, чем ожидали учёные.”

Суть проблемы – выбросы ископаемого топлива – хорошо известна, и даже не оспаривается научным сообществом. Однако мер в этом направлении предпринимается не так много, как того требует ситуация, пишет The Guardian.

Ранее Telegraf.news писал, что конец марта выдался жарким не только для белорусов, но и для всех европейцев. Синоптики назвали новые температурные рекорды, которые говорят о том, что это “самое аномальное тепловое событие”, которое когда-либо видела Европа. Похоже, история климата переписана заново.

«Самое аномальное тепловое событие Европы» — Температура в Беларуси побила рекорд. Сколько ещё погреемся?