ЕС выделил Украине ещё 1 млрд евро за счет доходов от замороженных российских активов

Опубликовано: 20.03.2025 12:33 , Обновлено: 20.03.2025

Европейская комиссия 20 марта сообщила о выделении дополнительного транша макрофинансовой помощи Украине. На этот раз речь идёт о кредите в 1 млрд евро, однако возвращать эту сумму Киеву не придётся - погашать его будут за счет средств от замороженных российских государственных активов.

Таким образом, общий объем средств, выделенных Украине Еврокомиссией в рамках этой программы, с начала 2025 года достиг 4 млрд евро. График последующих выплат в настоящее время обсуждаются с представителями Украины.

Как пояснили в Европейской комиссии, объём макрофинансовой помощи (MFA) Украине составляет 18,1 млрд евро. Общий размер совокупной финансовой поддержки Украины европейскими странами под руководством “большой семёрки” (G7) в Европейской комиссии оценили в 45 млрд евро.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, объявляя о новом транше, выразила “твёрдую приверженность поддержке Украины” и заявила, что ЕС “продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется”.

Средства, выделенные Украине в рамках макрофинансовой помощи ЕС, могут быть направлены как на восстановление критически важной инфраструктуры, разрушенной в результате военных действий (энергетической инфраструктуры, систем водоснабжения, транспортных сетей, дорог и мостов), так и на удовлетворение своих текущих и будущих военных, бюджетных и восстановительных потребностей.

“Инструмент MFA предлагает высокую гибкость и очень выгодные условия для Украины с очень длительными сроками погашения, которые могут достигать 45 лет. Важно отметить, что Украина не должна напрямую погашать кредит из собственных ресурсов. Вместо этого погашение будет обеспечено за счет чрезвычайных прибылей от замороженных российских активов, собранных в рамках Механизма кредитного сотрудничества Украины (ULCM) - это дает четкий сигнал о том, что бремя восстановления Украины ляжет на плечи тех, кто несет ответственность за ее разрушение”, - подчеркнули в Еврокомиссии.

Европарламент одобрил Украине кредит в 35 млрд евро, который будут погашать за счёт замороженных российских активов

Евросоюз называет себя “крупнейшим донором” Украины. По их оценке, в общей сложности они уже направили на поддержку Украины около 140 млрд евро:

71,3 млрд евро в виде финансовой и бюджетной поддержки, а также гуманитарной помощи;

49,3 млрд евро в виде военной помощи в рамках Европейского фонда мира и государствами-членами по отдельности;

17 миллиардов евро выделено государствам-членам ЕС для удовлетворения нужд украинских беженцев;

1,5 млрд евро - “непредвиденная прибыль”, полученная за счет поступлений, связанных с замороженными российскими суверенными активами.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в феврале этого года, по информации анонимных источников агентства Reuters, представители России предварительно озвучили представителям США свои условия использования 300 млрд долларов своих активов, замороженных из-за санкций в Европе, для восстановления Украины.

Москва выдвинула условие передачи Украине замороженных Западом российских 300 млрд долларов – Reuters