Европарламент одобрил Украине кредит в 35 млрд евро, который будут погашать за счёт замороженных российских активов

Опубликовано: 22.10.2024 16:45 , Обновлено: 22.10.2024

Депутаты Европарламента одобрили предоставление Украине экстренного кредита в размере до 35 миллиардов евро, который будет погашен за счёт будущих доходов от замороженных российских активов. "За" новую финансовую помощь проголосовало 518 человек, "против" — 56. Оставшийся 61 член Европарламента от голосования воздержался.

В пресс-службе Европейского парламента сообщили, что кредит является частью пакета мер «Большой семёрки», согласованного в июне прошлого года, и предусматривает финансовую поддержку Украины в размере до 45 миллиардов евро. Окончательная сумма, которую выделит ЕС, может быть меньше в зависимости от размера кредитов, предоставленных другими партнёрами «Большой семёрки».

Парламентарии добавили, что механизм кредитного сотрудничества с Украиной, недавно созданный в рамках программы, позволит Киеву получать в будущем доходы от замороженных активов Центробанка России, находящихся в ЕС. Эти средства, по мнению членов Европарламента, помогут Украине обслуживать и погашать кредит от ЕС, а также кредиты от других партнёров G7. “Хотя средства механизма могут быть использованы для обслуживания и погашения кредитов, Киев может распределять деньги по своему усмотрению”, — добавили в организации.

Планируется, что новые средства будут выплачиваться до конца 2025 года. Кредит предоставляется при условии, что Украина продолжит поддерживать “эффективные демократические механизмы”, будет соблюдать права человека выполнит “другие политические условия”, изложенные в меморандуме о взаимопонимании. Кроме того, к кредиту будут применяться системы управления и контроля, описанные в плане для Украины, а также конкретные меры по предотвращению мошенничества и других нарушений, подчеркнули европейские депутаты.

«Отважные граждане (Украины. — Прим. Ред.) борются не только за своё существование и свободу, но и за демократию, права человека, свободу и международное право для всех нас. Потребность в финансовой поддержке огромна и неотложна», — заявила член Европарламента Карин Карлсбро.

[info_b]В сентябре Еврокомиссия объявила о предоставлении Киеву кредита ЕС в размере 35 миллиардов евро в рамках плана партнёров по G7 по предоставлению помощи на сумму около 45 миллиардов евро. Планируется, что для финансирования кредитов будут использованы доходы от замороженных российских государственных активов.

К слову, на сегодняшний день около 210 миллиардов евро активов Центробанка России находятся в ЕС и остаются замороженными из-за санкций, введённых в ответ на вторжение Москвы в Украину. Правительства стран ЕС решили отложить прибыль от продажи этих активов и использовать её для поддержки военных действий и восстановления Украины.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что немецкий канцлер Олаф Шольц вместе с тремя европейскими странами пообещал Киеву дополнительную военную помощь на сумму 1,4 миллиарда евро. Такое решение политик огласил во время встречи с Владимиром Зеленским, которая прошла в Берлине. Ожидается, что новый пакет прибудет в Украину до конца этого года.

«Украина может на нас положиться» — Шольц объявил о военном пакете для Киева на 1,4 млрд евро