ЕС тоже предложил Киеву сделку по украинским природным ресурсам. Что хотят?

Опубликовано: 25.02.2025 13:56 , Обновлено: 25.02.2025

Европейский союз также предложил властям Украины сделку по "критически важным материалам", сообщил 24 февраля еврокомиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне. Данное сообщение появилось на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон близок к подписанию соглашения с Киевом о передаче американцам прав на часть огромных природных ресурсов Украины.

Сежурне заявил, что он озвучил “альтернативное предложение” Евросоюза украинским чиновникам на недавней встрече в Киеве, во время визита делегации Европейской комиссии, приуроченного к третьей годовщине начала войны с Россией, сообщило агентство AFP.

По словам Сежурне, речь идёт о предоставлении европейцам доступа к 21 из 30 важнейших материалов, в которых нуждается Европа и которыми располагает Украина, в рамках “взаимовыгодного партнерства”.

“Дополнительная ценность, которую предлагает Европа, заключается в том, что мы никогда не потребуем сделки, которая не будет взаимовыгодной”, - многозначительно добавил еврокомиссар, не уточнив при этом, что конкретно предлагает Брюссель Киеву взамен на свои редкоземельные металлы (марганец, титан, графит, литий) и прочие природные ресурсы.

Известно, что они же являются предметом сделки, которую в последние несколько недель пытается согласовать с Киевом американское руководство. После того, как Зеленский категорически отверг первоначальное предложение Вашингтона, стороны приступили к составлению нового соглашения, которое, по данным некоторых источников, уже «находится на завершающей стадии».

Так, 24 февраля заместитель премьер-министра Украины Ольга Стефанишина, в частности, заявила, что «практически все ключевые детали уже согласованы» Киевом и Вашингтоном, а сами переговоры с США назвала «очень конструктивными».

Ранее Telegraf.news рассказал, что от подписания первоначальной версии соглашения с Вашингтоном Зеленский категорически отказался и даже накричал из-за неё на встрече в Киеве на министра финансов США Скотта Бессанта, который выступал в качестве спецпосланника президента США Дональда Трампа.

Зеленский накричал на спецпредставителя Трампа так, что «слышно было за дверью» – Daily Mail

Президент Украины отказался признавать финансовую и военную помощь, которую его страна получила от предыдущей американской администрации Джо Байдена долгом Украины перед США, и потребовал от американской стороны чётких гарантий безопасности для своей страны.

Зеленский отказался признавать долг Украины в 500 млрд долларов перед США