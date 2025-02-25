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ЕС тоже предложил Киеву сделку по украинским природным ресурсам. Что хотят?

ЕС тоже предложил Киеву сделку по украинским природным ресурсам. Что хотят?
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Европейский союз также предложил властям Украины сделку по "критически важным материалам", сообщил 24 февраля еврокомиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне. Данное сообщение появилось на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон близок к подписанию соглашения с Киевом о передаче американцам прав на часть огромных природных ресурсов Украины.

Сежурне заявил, что он озвучил “альтернативное предложение” Евросоюза украинским чиновникам на недавней встрече в Киеве, во время визита делегации Европейской комиссии, приуроченного к третьей годовщине начала войны с Россией, сообщило агентство AFP.

По словам Сежурне, речь идёт о предоставлении европейцам доступа к 21 из 30 важнейших материалов, в которых нуждается Европа и которыми располагает Украина, в рамках “взаимовыгодного партнерства”.

“Дополнительная ценность, которую предлагает Европа, заключается в том, что мы никогда не потребуем сделки, которая не будет взаимовыгодной”, - многозначительно добавил еврокомиссар, не уточнив при этом, что конкретно предлагает Брюссель Киеву взамен на свои редкоземельные металлы (марганец, титан, графит, литий) и прочие природные ресурсы.

Известно, что они же являются предметом сделки, которую в последние несколько недель пытается согласовать с Киевом американское руководство. После того, как Зеленский категорически отверг первоначальное предложение Вашингтона, стороны приступили к составлению нового соглашения, которое, по данным некоторых источников, уже «находится на завершающей стадии».

Так, 24 февраля заместитель премьер-министра Украины Ольга Стефанишина, в частности, заявила, что «практически все ключевые детали уже согласованы» Киевом и Вашингтоном, а сами переговоры с США назвала «очень конструктивными».

Ранее Telegraf.news рассказал, что от подписания первоначальной версии соглашения с Вашингтоном Зеленский категорически отказался и даже накричал из-за неё на встрече в Киеве на министра финансов США Скотта Бессанта, который выступал в качестве спецпосланника президента США Дональда Трампа.

Зеленский накричал на спецпредставителя Трампа так, что «слышно было за дверью» – Daily Mail

Президент Украины отказался признавать финансовую и военную помощь, которую его страна получила от предыдущей американской администрации Джо Байдена долгом Украины перед США, и потребовал от американской стороны чётких гарантий безопасности для своей страны.

Зеленский отказался признавать долг Украины в 500 млрд долларов перед США

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