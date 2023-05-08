ЕС приготовил санкции для соседей России - The Guardian

Опубликовано: 08.05.2023 15:15 , Обновлено: 08.05.2023

ЕС может ввести ограничительные меры в отношении стран, помогающих Москве. В проекте постановления ЕС, с которым ознакомилась The Guardian, предлагается, чтобы страны, не входящие в ЕС, могли быть включены в будущие санкции, если будет доказано, что они особенно вовлечены "для обхода санкций против России".

Если такое решение будет принято, то в отношении таких стран были бы введены ограничения на продажу определенных товаров, которые реэкспортируются в Россию.Планы, которые станут предметом интенсивного обсуждения со стороны государств-членов ЕС, все же могут быть смягчены на фоне опасений по поводу того, что страны, попавшие под санкции, попадут в объятия Кремля, сообщило издание The Guardian.

С тех пор как ЕС и западные союзники ввели жесткие санкции в отношении российской экономики из-за ее полномасштабного вторжения в Украину, европейский экспорт в РФ резко сократился. Но торговля ЕС с бывшими советскими странами Кавказа и Центральной Азии значительно возросла, как и дальнейший реэкспорт в Россию – процесс, названный Европейским банком реконструкции и развития “евразийским обходным путем”. Турция и Китай также увеличили свои продажи в Россию.

«Приличные деньги» — В Польше заявили, что Россия наводнила ЕС нефтепродуктами. Как?

Дипломаты ЕС опасаются настраивать эти страны против себя и сближения их с Россией, но там есть также понимание того, что продолжающийся поток реэкспорта ослабляет воздействие западных санкций. Этот вопрос является центральным в 11-м пакете санкций ЕС против России, который в остальном содержит мало существенных мер.

Некоторые дипломаты ЕС утверждают, что у ЕС мало что осталось для санкций, поскольку спорные вопросы – такие как запрет на российские алмазы и гражданские ядерные технологии – слишком сложны для согласования между 27 государствами-членами.

ЕС также хочет ввести персональные санкции – замораживание активов и запрет на поездки – еще в отношении 72 человек и 29 организаций, которые, как считается, поддерживают военные действия. В проекте списка значатся люди, проводящие линию Кремля на государственном телевидении, ответственные за перевозку украинских детей в Россию и два командира самопровозглашенной “Донецкой Народной Республики”, которые недавно были заочно признаны голландским судом виновными в убийстве 298 человек на борту рейса MH17 в Нидерландах. 2014, который был сбит над восточной Украиной.

Ранее Телеграф сообщил, что российские СМИ сообщили, что по итогам апреля доходы России от продажи нефти и газа рухнули сразу в 3 раза (минус 64%) по сравнению с прошлым годом. Таким образом, санкции, введённые ЕС, G7 и отдельными странами серьезно пошатнули экономику воюющей страны.

Доходы России от нефти и газа рухнули в 2023 году в 3 раза