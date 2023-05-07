"Приличные деньги" - В Польше заявили, что Россия наводнила ЕС нефтепродуктами. Как?

Опубликовано: 07.05.2023 20:17 , Обновлено: 07.05.2023

Из-за нефтяного эмбарго польская компании Orlen тратит на 27 миллионов долларов в день больше на закупку нефти. Это связано с ценовой разницей между росийским сырьем и тем, что покупается теперь. Глава компании Даниэль Обайтек в интервью Financial Times также объяснил, что не считает это проигрышем. В таких же условиях находятся и другие европейские производители. В то же время, российские нефтепродукты тоже нашли лазейки на европейский рынок.

Даниэль Обайтек сказал в интервью Financial Times, что эмбарго ЕС на российскую нефть обходится Orlen примерно в 27 миллионов долларов в день. Это, как поясняет президент польского концерна, связано с ценовой разницей около 30 долларов за баррель между более дешевой российской нефтью и альтернативными поставками с других направлений.

“Я бы не назвал это проигрышем: речь идет о том, чтобы не поддерживать Россию”, - сказал Даниэль Обайтек в интервью Financial Times, имея в виду тот факт, что таким компаниям, как Orlen, приходится платить больше за нероссийскую нефть.

Недавние отчёты показали, что российский сорт Urals продается примерно за 54 доллара. за баррель, а Brent - 75 долларов.

Цены на нефть марки Urals упали из-за того, что россиянам сложно найти такой большой рынок, как западный, и они вынуждены предлагать скидки на свое сырье, которое в основном используется Индией и Китаем.

В то же время эмбарго и невозможность импорта нефти из России толкают вверх цены на другие, западные сорта нефти. Хотя в последнее время мировые цены вообще падают из-за замедления экономического роста.

Три месяца назад PKN Orlen сообщила, что с начала февраля 2023 года, после истечения срока действия контракта с «Роснефтью», поставки российской нефти покрывали всего около 10% потребностей польской компании на это сырье. Orlen подчеркнула, что с 1 марта 2022 года она не доставляла российскую нефть по морю ни на один из своих НПЗ. Было одно исключение - но для трубопровода.

Однако трубопровод «Дружба», по которому нефть поставляется в Польшу и Германию через Беларусь, а также в Венгрию, Чехию и Словакию через Украину, был освобожден от санкций, чтобы помочь европейским странам с ограниченными альтернативными вариантами поставок. В конце февраля россияне прекратили поставки нефти в Польшу по трубопроводу «Дружба», но это сырье поступает в другие страны Центральной Европы.

«Полная замена российской нефти требует улучшения логистики поставок нефти, над чем мы работаем…» — сказал Обайтек в интервью Financial Times.

“Наводнила” нефтью Европу

Генеральный директор польской компании Orlen заявил в интервью британской ежедневной газете, что российские нефтяные компании по-прежнему «наводняют Европу продуктами нефтехимии» и другими нефтепродуктами, несмотря на санкции ЕС, направленные на ограничение возможностей России финансировать войну в Украине.

Он перечислил несколько лазеек, которые позволяли российской нефтяной отрасли продолжать получать «приличные деньги» от ЕС, не предоставляя конкретных доказательств нарушений санкций. «В заключение я считаю, что санкции должны быть более строгими. Это не должно быть просто уловкой для улучшения имиджа Европы в СМИ. Россия не продает нефть и природный газ, но по-прежнему торгует нефтехимией в Европе. Это дает маржу не только по углеводородам, но и по переработке. Не говоря уже об удобрениях и других продуктах”, - заявил Обайтек.

Европейская комиссия рассматривает новые ограничения на экспорт определенных товаров из ЕС в страны, которые, как она подозревает, реэкспортируют подсанкционные товары в Россию.

Обайтек, когда его спросили, обеспокоен ли он тем, что такие страны, как Германия, получат доступ к реэкспортируемой российской нефти благодаря недавним соглашениям о поставках с Казахстаном, сказал, что «немецкой стороне следует лучше переосмыслить мораль того, что она делает».

Ранее Телеграф сообщил, что Польша представила ЕС в апреле предложение о новых санкциях против России за ведение войны против Украины, сообщило агентство Reuters со ссылкой на полученный документ. Речь идёт о запрете на транзит нефти по северной ветке трубопровода “Дружба”. И это напрямую касается Беларуси.

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