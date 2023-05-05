Доходы России от нефти и газа рухнули в 2023 году в 3 раза

Опубликовано: 05.05.2023 09:05 , Обновлено: 05.05.2023

Российские СМИ сообщили, что по итогам апреля доходы России от продажи нефти и газа рухнули сразу в 3 раза (минус 64%) по сравнению с прошлым годом. Таким образом, санкции, введённые ЕС, G7 и отдельными странами серьезно пошатнули экономику воюющей страны.

Доходы бюджета РФ в апреле 2023 года в сфере нефте и газопродуктов упали до 647,5 млрд руб, в то время как в апреле 2022 года они составляли 1,798 трлн рублей, а в марте 2023 года - 688,2 млрд.

Напомним, что в Минфине России сообщили, что дефицит государственного бюджета страны за январь-февраль достиг 2,581 трлн российских рублей (примерно $34 млрд). Таким образом он почти приблизился к годовому плану на уровне 2,925 трлн российских рублей ($38,7 млрд).

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В то же время стало известно, что в среду, 3 мая, цена газа в контрактах на июнь упала ниже 37 евро за мегаватт-час на голландской бирже TTF. Это самая низкая стоимость голубого топлива в Европе за 21 месяц. В конце августа прошлого года европейские цены за мегаватт-час газа и вовсе превышали 300 евро.

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