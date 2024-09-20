ЕС пообещал выделить Украине кредит на 35 млрд евро

Опубликовано: 20.09.2024 15:44 , Обновлено: 20.09.2024

Европейский союз пообещал выделить Украине кредит в размере 35 млрд евро в рамках обязательств "Большой семёрки" G7. Об этом 20 сентября сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая в пятницу провела в Киеве официальную встречу с президентом Владимиром Зеленским.

По её словам, это будет “ещё один крупный вклад ЕС в восстановление Украины”.

“Непрекращающиеся атаки России означают, что Украина нуждается в постоянной поддержке ЕС”, - написала Глава Еврокомиссии в своем посте в соцсети X.

Отметим, что речь идёт не о дополнительных средствах, а о части согласованного ранее “Большой семеркой” кредита на 50 млрд долларов. Его украинским властям пообещали ещё в июне этого года. Тогда страны “Большой семерки” (в неё входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США) одобрили условия, на которых Киеву выделят 50 млрд долларов. Погашать кредит решили за счёт процентов с российских активов, замороженных на иностранных счетах.

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Ранее Telegraf.news сообщал, что ЕС пообещал выделить 10 млрд евро пострадавшим от наводнений, вызванных циклоном “Борис”, странам Евросоюза. Об этом также сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляейн во время своего визита в польский Вроцлав.

ЕС пообещал выделить 10 млрд евро пострадавшим от циклона «Борис» странам