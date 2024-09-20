ЕС пообещал выделить 10 млрд евро пострадавшим от циклона «Борис» странам

Опубликовано: 20.09.2024 10:16 , Обновлено: 20.09.2024

Странам Евросоюза, пострадавшим от наводнений, вызванных циклоном "Борис", на первых порах будет выделено 10 млрд евро из фонда солидарности ЕС. Об этом заявила 19 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляейн во время визита в польский Вроцлав, где состоялась встреча глав и представителей правительств таких стран, как Польша, Словакия, Чехия и Австрия.

Урсула фон дер Ляейн пообещала, что деньги пострадавшим регионам выделят “оперативно и целенаправленно”. По словам главы Еврокомиссии, виды “разрушения и опустошения из-за наводнений” в Польше, которые она увидела во время нынешнего визита, были “душераздирающими”.

При этом, если обычно деньги из фонда солидарности выделяются за счёт софинансирования, поступающего от всех государств-членов ЕС, на этот раз руководство Союза пообещало пострадавшим странам иной формат помощи.

“Здесь мы можем сделать всё на 100% за счёт европейских денег – без софинансирования. Это чрезвычайные времена, а чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер”, - процитировалаУрсулу фон дер Ляейн пресс-служба Еврокомиссии.

При этом половина этой суммы, то есть 5 млрд евро будут выделены одной лишь Польше, о чём сообщил после встречи с главой Еврокомиссии премьер-министр страны Дональд Туск.

Однако, далеко не все в Польше оказались рады столь внушительной сумме финансовой помощи. Как отметило местное издание Оnet.pl, на действующего премьера обрушилась волна критики со стороны его политических оппонентов. Они настаивают на том, что упомянутые 5 млрд евро ранее уже были обещаны Польше, а теперь Еврокомиссия лишь разрешила в упрощённом порядке перенаправить эти средства на другие цели - устранение последствий паводка. Об этом, в частности, написал на своей страничке в соцсети Х бывший премьер-министр Матеуш Моравецкий.

“Дональд Туск должны ответить на один вопрос - правда ли, что большая часть объявленных сегодня миллиардов - это средства, которые Брюссель позволит нам направить на другие цели перед лицом трагедии. В какой степени они на самом деле представляют собой дополнительную поддержку?”, - задался Моравецкий вопросом.

Поляки показали, во что циклон «Борис» превратил города. Синоптики предупредили — «апогей большой воды» ещё впереди

Ранее Telegraf.news рассказал, что в результате разгула циклона «Борис в Центральной Европе серьёзно пострадали десятки польских городов. Там власти объявили режим стихийного бедствия. Большая вода добралась идо Италии, где властям пришлось эвакуировать более 1000 человек, а также Венгрии, где вышедший из берегов Дунай затопил в Будапеште здание парламента.

«Борис» затопил в Будапеште здание венгерского парламента