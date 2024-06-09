Байден и Макрон опубликовали «дорожную карту» поддержки Украины. Что в ней значится?

Опубликовано: 09.06.2024 16:21 , Обновлено: 09.06.2024

Президент США Джо Байден и Эммануэль Макрон опубликовали совместное "дорожные карты", которые включают обязательство поддерживать Киев, используя замороженные активы России.

По мнению президента США, Европа находится под угрозой со стороны российских властей. Он высказался в поддержу Украины, пообещав противодействовать зарождению новой войны в Европе.

«Соединенные Штаты твердо поддерживают Украину. Мы поддерживаем наших союзников”, — сказал Байден.

В частности, в результате встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном он подписал “дорожные карты”, которые поддерживают решение об использовании Украиной прибыли от замороженных российских активов.

Напомним, что с начала войны в Украине Евросоюз и страны G7, по оценкам американского Минфина, заморозили около 280 млрд активов Центробанка России в виде денежных средств и ценных бумаг. Российский Минфин называл сумму в примерно в 300 млрд в 2022 году.

В 2023 по оценкам Украины, для восстановления страны требовалось 400 миллиардов долларов, и предполагалось, что эта сумма может быть больше, если принимать во внимание компенсацию жертвам войны.

Ранее Telegraf.news писал о том, что президент США Джо Байден встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и извинился за задержки Конгресса с утверждением последнего пакета помощи. Кроме того, американский лидер объявил о выделении нового транша в размере 225 миллионов долларов для Киева. Об этом сообщило международное информагентство Reuters.

«Мы всё ещё в деле» — Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины