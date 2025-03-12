ЕС объявил о введении контрсанкций против США в ответ на повышение тарифов на сталь и алюминий

Опубликовано: 12.03.2025 11:00 , Обновлено: 12.03.2025

Европейский союз объявил о введении контрсанкций против США в ответ на повышение ввозных пошлин (до 25%) на импорт стали, алюминия и некоторых продуктов, содержащих сталь и алюминий. Вводимые контрмеры, согласно официальному заявлению ЕС, призваны защитить европейский бизнес, работников этой сферы экономики, а также рядовых потребителей "от воздействия необоснованных торговых ограничений" со стороны США.

Согласно обоснованию, опубликованному на официальном сайте Европейской комиссии 12 марта, речь идёт о так называемых “мерах по ребалансировке”. Планируется, что они будут аналогичны тем мерам, которые Союз вводил в 2018 году, когда Трамп в свою первую каденцию аналогичным образом повысил тарифы на европейский экспорт стали и алюминия.

[info_b]По оценке Еврокомиссии, новые тарифы США затронут экспорт ЕС на общую сумму 26 млрд евро, что соответствует примерно 5% от общего объема экспорта товаров ЕС в США. Исходя из текущих потоков импорта, это, по мнению представителей ЕС, приведёт к тому, что импортерам США придется дополнительно уплатить до 6 млрд евро импортных пошлин.[/info_b]

Ответ ЕС на санкции сводится к двум ключевым контрмерам:

к повторному введению приостановленных в 2018 и 2020 годах мер по ребалансировке торговли;

введение нового пакета дополнительных мер.

Как пояснили в Еврокомиссии, с 1 апреля 2025 года будут восстановлены меры по ребалансировке торговли 2018 и 2020 годов, которые затрагивают не только металлургическую продукцию, но также сельскохозяйственные и другие товары из США. Новые тарифы будут применяться к товарам, начиная от моторных лодок и заканчивая бурбоном и мотоциклами.

Поскольку новые тарифы США значительно шире по охвату, чем предыдущие меры, Европейская комиссия 12 марта запустила процесс введения дополнительных контрмер, которые будут направлены на товары стоимостью около 18 млрд евро. Таким образом ЕС попытается компенсировать возросшую стоимость товаров, которых коснулись новые тарифы США.

Для этого ЕС решил провести серию консультаций с заинтересованными сторонами, чтобы сформировать точный перечень продуктов, которые будут включены в новый пакет контрмер - для “обеспечения эффективного и пропорционального ответа, который сведет к минимуму сбои для предприятий и потребителей в ЕС”.

На данном этапе в этот перечень предлагается включить следующую промышленную и сельскохозяйственную продукцию:

изделия из стали и алюминия,

текстиль и изделия из кожи,

бытовую технику,

хозяйственные инструменты,

пластмассы,

изделия из дерева,

мясо птицы, говядину,

некоторые морепродукты,

орехи,

яйца,

молочные продукты,

сахар,

овощи.

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