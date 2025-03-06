США и Китай обменялись угрозами начать войну

Опубликовано: 06.03.2025 11:37 , Обновлено: 06.03.2025

Официальные лица в Вашингтоне и Пекине 5 марта обменялись взаимными угрозами начала войны друг с другом в той или иной форме. Поводом для обострения отношений двух торговых партнёров стали импортные пошлины, которыми власти США обложили китайские товары, и ответные экономические и торговые ограничения, введённые Пекином.

Президент США Дональд Трамп с момента своего возвращения в должность главы государства неоднократно публично высказывал угрозы введения импортных пошлин, в том числе в отношении китайских товаров. С 4 февраля весь китайский импорт в США обложили 10%-ными пошлинами, а 4 марта Трамп ввёл ещё одну 10%-ную пошлину.

Китай ответил иском во Всемирную торговую организацию и взаимными пошлинами (в размере 10%–15% на некоторые виды импорта из США с 10 марта) и новыми экспортными ограничениями для отдельных американских компаний.

Многие экономические обозреватели поспешили назвать эти взаимные шаги “торговыми войнами”, а 5 марта подобные слова прозвучали из уст официальных лиц в Пекине и Вашингтоне.

“Если США хотят войны, будь то тарифная война, торговая война или любой другой тип войны, мы готовы сражаться до конца”, — говорится в заявлении китайского правительства, опубликованного на страничке посольства Китая в Вашингтоне в соцсети X.

На ежегодном Всекитайском собрании народных представителей, прошедшем в Пекине 5 марта, премьер Госсовета КНР Ли Цян объявил, что в этом году Китай снова увеличит свои расходы на оборону на 7,2%, и заверил, что экономика страны будет расти “несмотря на угрозу торговой войны”.

“Запугивание нас не пугает. Запугивание на нас не действует. Давление, принуждение или угрозы — это неправильный способ взаимодействия с Китаем”, - процитировало официальное заявление МИД Китая по поводу введённых США пошлин BBC.

Позднее этим вечером эти заявления прокомментировал министр обороны страны Пит Хегсет. Выступая в эфире телеканала Fox News, он заявил, что США “готовы к войне”.

“Те, кто стремится к миру, должны готовиться к войне. Вот почему мы перестраиваем нашу армию. Мы живем в опасном мире с могущественными, восходящими странами с совершенно другой идеологией. Они стремительно увеличивают расходы на оборону, внедряют современные технологии, хотят вытеснить Соединенные Штаты. Если мы хотим предотвратить войну с китайцами или другими странами, мы должны быть сильными”, — заявил Хегсет.

При этом министр обороны заверил, что у Дональда Трампа “прекрасные отношения” с председателем КНР Си Цзиньпином, и заявил, что США “продолжат добиваться исторического мира и исторических возможностей”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что помимо Китая Трамп фактически объявил торговую войну двум своим соседям - Мексике и Канаде. Во вторник, 4 марта в отношении этих стран вступили в силу новые 25%-ные импортные пошлины. Те уже объявили об ответных мерах.

Китай подал иск в ВТО и ввёл ответные пошлины против США. Как отреагировали Канада и Мексика на «объявление торговой войны»?