ЕС обвинил Россию в GPS-«атаке» на самолёт главы Еврокомиссии фон дер Ляйен

Опубликовано: 01.09.2025 14:25 , Обновлено: 01.09.2025

Самолёт, на котором находилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, столкнулся с глушением сигнала GPS при заходе на посадку в Болгарии. Пилотам пришлось сажать борт вручную, используя бумажные карты. В Еврокомиссии подтвердили инцидент и заявили, что болгарские власти подозревают «вопиющее вмешательство со стороны России».

Первым об инциденте сообщило издание Financial Times. По его данным, сигнал GPS полностью пропал во всём районе аэропорта Пловдива, из-за чего самолёт около часа кружил над аэропортом, а пилот в итоге сажал борт вручную по бумажным картам.

«Это было неоспоримое вмешательство», — привела газета слова одного из своих источников.

В свою очередь, правительство Болгарии позже дополнило картину. В официальном заявлении, которое процитировало издание Politico, сказано, что службы управления воздушным движением немедленно предложили альтернативный заход на посадку, используя наземные навигационные средства — систему ILS (Instrument Landing System).

«Используемые в Болгарии наземные навигационные средства не зависят от систем GPS и позволяют совершать безопасные и надёжные посадки», — заявили в правительстве, добавив, что необходимости уводить борт на другой аэродром не было.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста подтвердила инцидент и заявила, что болгарские власти подозревают в случившемся Россию.

В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил для FT, что эта информация «неверна».

Урсула фон дер Ляйен прилетела в Болгарию из Варшавы в рамках своего тура по «прифронтовым государствам» ЕС. В её маршрут вошли Латвия, Финляндия, Эстония, Польша, Литва и Румыния.

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В болгарском городе Сопот она посетила оружейный завод. После запланированных мероприятий она без инцидентов покинула Болгарию.