Премьер Польши Туск показал фон дер Ляйен границу с Беларусью

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Опубликовано: 31.08.2025 14:56 , Обновлено: 17.09.2025

Премьер-министр Польши Дональд Туск и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провели встречу на белорусско-польской границе. Ключевыми темами их разговора стали безопасность восточной границы ЕС, оборонные инвестиции и противодействие «гибридным атакам», в которых, по словам фон дер Ляйен, европейская сторона обвиняет Беларусь и Россию.

В конце пресс-конференции Дональд Туск заявил, что непосредственно перед её началом охрана рекомендовала отменить мероприятие или перенести его в другое место, так как неподалёку «появились где-то там белорусские солдаты с длинноствольным оружием». Спикеры решили остаться, передал портал Onet.

Белорусские власти пока не комментировали эти заявления Туска.

Основным итогом встречи для Польши стало объявление об инвестициях в оборонный сектор. Как заявила Урсула фон дер Ляйен, до 2030 года в рамках европейского оборонного плана «могут и должны быть инвестированы» €800 млрд.

Она также рассказала о программе совместных закупок вооружений SAFE с бюджетом в €150 млрд и заявила, что Польша станет «крупнейшим бенефициаром» этой программы, передал Business Insider.

Дональд Туск, в свою очередь, заявил, что Варшава «серьёзно относится к своим обязанностям» и в следующем году инвестирует 200 млрд злотых (около €47 млрд) в оборону.

Накануне визита Telegram-канал, близкий к МИД Беларуси, обозначил ряд вопросов, которые, по мнению белорусской стороны, «лучше не забывать». Среди них — многокилометровые и многодневные очереди на пунктах пропуска, судьба мигрантов, которых находят в приграничных лесах, соблюдение Польшей и Литвой военных соглашений, а также прозрачность расходов ЕС на строительство заграждений.

Авторы канала отмечали, что визит главы Еврокомиссии будет иметь смысл только при «честном обсуждении неудобных вопросов», в противном случае, по их мнению, он останется «просто туристической поездкой под вспышки фотокамер».

Фон дер Ляйен анонсировала свой визит на границу ЕС и Беларуси