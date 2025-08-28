Фон дер Ляйен анонсировала свой визит на границу ЕС и Беларуси

Опубликовано: 28.08.2025 20:22 , Обновлено: 17.09.2025

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отправилась в поездку по семи странам Европейского союза, которые граничат с Россией или Беларусью. В рамках этого визита она запланировала посетить границы с Беларусью на территории Польши и Литвы.

Как сообщили в пресс-службе Еврокомиссии, турне начнётся 29 августа и охватит Латвию, Финляндию, Эстонию, Польшу, Литву, Болгарию и Румынию. Целью визита названо «выражение поддержки» странам-членам ЕС, которые «сталкиваются с проблемами совместных границ с Россией или Беларусью».

Отдельное внимание в программе уделено границе с Беларусью. Так, 31 августа Урсула фон дер Ляйен собралась посетить Польшу, чтобы встретиться с премьер-министром Дональдом Туском. Согласно анонсу, они вместе отправятся на границу с Беларусью, чтобы «понаблюдать за операциями по мониторингу и охране восточных границ».

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А 1 сентября глава Еврокомиссии запланировала визит в Вильнюс для встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой. В их планах также посещение границы с Беларусью. В пресс-службе заявили, что политики станут свидетелями «подготовки к гибридным и конвенциональным угрозам».

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В других странах, как выразились в ЕК, «прифронтовой» семёрки фон дер Ляйен также обсудит вопросы безопасности и обороны. В частности, в Латвии она посетит производство дронов, в Финляндии — обсудит противодействие «теневому флоту» России, а в Болгарии побывает на государственном оборонном заводе.

Понятие «гибридные угрозы на границе ЕС и Беларуси» и им подобные используется европейскими политиками с 2021 года, когда начался миграционный кризис. В ЕС обвиняли белорусские власти в его искусственной организации. С тех пор Польша и Литва значительно укрепили свои границы, в том числе построив заграждения.

Белорусская сторона последовательно отвергала обвинения в «инструментализации миграции». Так, к примеру, на заседании Комиссии ООН по предупреждению преступности представитель Беларуси требовал от Польши «отказаться от необоснованного политически мотивированного курса на обвинение Беларуси в инструментализации миграции». В МИД Беларуси тогда заявляли, что лишь «меньше половины процента» от всех мигрантов, попадающих в ЕС, делают это через Беларусь.

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