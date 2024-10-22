ЕС не помогает? В МВД Польши назвали, сколько миллиардов в год тратят на стену на границе с Беларусью

Опубликовано: 22.10.2024 16:33 , Обновлено: 22.10.2024

Заместитель главы министерства внутренних дел Польши Чеслав Мрочек заявил, что на содержание и охрану стены, возведенный на границе с Беларусью, в год уходит 2,5 млрд злотых (2 млрд рублей). Но это не окончательная сумма.

Польский чиновник уточнил, что эти расходы постоянно растут. Варшава постоянно пытается получить финансовую поддержку от ЕС, но конкретных цифр, которые могли бы облегчить нагрузку на польский бюджет, пока в Брюсселе не озвучили.

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“Польша не способна взять на себя ответственность за весь Союз”, - заявил, в свою очередь, депутат Сейма Польши Бартош Ромович, призывая Евросоюз выделить дополнительное финансирование.

Деньги требуются на саму эксплуатацию заграждения на польско-белорусской границе, а также строительство новых объектов, круглосуточную работу тысяч офицеров различных служб, закупку необходимого оборудования, а также содержание нескольких центров для людей, незаконно пересекающих границу.

Мало того, Варшава планирует потратить ещё 1,6 млрд злотых на расширение стены на речных участках, строительство новых наблюдательных вышек, разметку подъездных путей к границе и приобретение беспилотных летательных аппаратов для патрулирования приграничной территории.

По данным газеты Rzeczpospolita, правительство Польши потребовало большей поддержки со стороны ЕС, поскольку мигранты проходят через Польшу в другие страны Союза. Но на данный момент ЕС перевел Польше только 67 миллионов евро в рамках финансирования из Фонда комплексного управления границами Евросоюза, что чуть более 10% от общих расходов, понесенные Варшавой.

Ранее Telegraf.news писал, что новая миграционная стратегия, одобренная на днях польским правительством во главе с премьер-министром Дональдом Туском, предусматривает некоторое ужесточение условий получения так называемых “карт поляка”.

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