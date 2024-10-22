"Унизили Туска" — Германия не пригласила Польшу на переговоры по судьбе Украины. В Варшаве ответили

Опубликовано: 22.10.2024 13:15 , Обновлено: 17.09.2025

На недавнюю встречу в Берлине, где обсуждалась дальнейшая судьба Украины, пригласили лидеров Германии, Франции, США и Великобритании, но не пригласили Польшу. Министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что, возможно, таким было решение Олафа Шольца — канцлера ФРГ. При этом дипломат добавил, что именно "хозяева решают, кого им приглашать".

Глава польского МИД отметил, что, помимо лидера Германии, на встрече присутствовали президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. При этом Сикорский напомнил, что на другую встречу, которая прошла на прошлой неделе в Берлине, Варшаву всё же пригласили. “Такие встречи происходят постоянно — G7, G20, но далеко не на всех мы присутствуем”, — заявил глава МИД в эфире польского телевидения.

“Там не было принято никаких решений. Это была встреча, организованная на случай, если она заменит эту встречу, на которой должен был присутствовать президент Анджей Дуда. Я бы не придавал этому большого значения”, — заверил Радослав Сикорский. По его мнению, более важным было заседание Европейского совета, на котором власти приняли позицию по вопросам миграции. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что “это была гораздо более важная встреча”.

При этом Сикорский подчеркнул, что из-за случившегося немецкий канцлер уже подвёргся критике со стороны оппозиции, поэтому разумным решением было бы всё-так пригласить Польшу на встречу по Украине. “Надеюсь, это заставит их задуматься”, — подчеркнул Сикорский. А вот экс-глава польской дипломатии Витольд Ващиковский заявил, что премьер-министр Дональд Туск был “вдвойне унижен” из-за сложившейся ситуации.

Ранее Telegraf.news писал, что канцлер Германии Олаф Шольц отверг ключевые пункты «плана победы» Владимира Зеленского из-за опасений дальнейшей эскалации. После саммита ЕС в Брюсселе политик заявил, что считает приоритетной ответственность за то, чтобы война между Россией и Украиной не превратилась в войну между Россией и НАТО.

Шольц отказал Киеву в крылатых ракетах и пообещал блокировать приглашение Украины в НАТО