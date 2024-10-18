Правительство Туска предложило ужесточить условия получения «карты поляка». Что потребуют от белорусов?

Опубликовано: 18.10.2024 15:14 , Обновлено: 17.09.2025

Новая миграционная стратегия, одобренная на днях польским правительством во главе с премьер-министром Дональдом Туском, предусматривает некоторое ужесточение условий получения так называемых "карт поляка".

По данным польского издания Rzeczpospolita, несмотря на либерализацию правил въезда в страну для иностранцев с польским происхождением, требования для претендентов на “карту поляка” могут быть ужесточены. В частности, речь идёт о том, чтобы вернуть обязательное требование знания польского языка для кандидатов, а также пересмотреть льготы для активистов польских организаций.

Так, по словам заместителя министра иностранных дел Владислава Теофила Бартошевского, правительство Туска предложило “бороться со злоупотреблениями”. По его словам, консульские и дипломатические службы Польши регулярно выявляют “нарушения в процессе подачи заявления на получение “карты поляка”. Речь идёт о коммерческих организациях, которые продают на ряду с курсами польского языка услуги по “подготовке к собеседованию с консулом”, а также о случаях подлога документов соискателей со стороны сотрудников местных архивов или судов.

[info_b]Карта поляка — это документ, подтверждающий принадлежность лица к польскому народу. Владелец такого документа наделяется некоторыми правами негражданского характера, в частности, получения национальной визы в Польшу по облегчённой процедуре. Граждане Беларуси могут получить карту поляка в случае, если их родители или предки являлись поляками.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что премьер-министр Польши Дональд Туск 12 октября представил свою стратегию борьбы с нелегальными мигрантами в Польше и всем ЕС. Он предложил провести её под девизом “Вернуть контроль, обеспечить безопасность”. При этом Туск пообещал упростить процедуры для иностранцев, у которых есть польские корни, и продолжить привлекать в страну необходимые трудовые ресурсы, что коснется и белорусов.

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В свою очередь президент Польши Анджей Дуда раскритиковал предложение премьера приостановить действие закона об убежище. По мнению главы государства, это “не улучшит ситуацию на границе с Беларусью”, а некоторым категориям белорусов и вовсе пойдёт во вред.

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