ЕС хочет запретить ввоз в РФ ноутбуков и жестких дисков — Politico

Опубликовано: 09.12.2022 08:41 , Обновлено: 09.12.2022

Европейская комиссия планирует включить в девятый пакет санкций против России ноутбуки, жесткие диски, а также ввести ограничения в других отраслях. Об этом сообщил Politico со ссылкой на полученные документы.

По информации издания, ЕК нацелена «нанести вред военно-промышленному комплексу России». Поэтому планирует ввести санкции против еще 169 организаций.

Например, те, что поставляют двигатели для дронов, химическое и биологическое оборудование, средства борьбы с беспорядками, электронные компоненты, авиадвигатели и их части.

Кроме того, в пакет санкций могут включить запрет на экспорт в РФ ноутбуков, жестких дисков, фотоаппаратов и объективов.

Ранее Телеграф писал, что Европейская комиссия в среду, 7 декабря, предложила ввести девятый пакет санкций в отношении России, включая добавление почти 200 новых физических и юридических лиц в санкционный список. Новый пакет санкций ещё должен одобрить Совет Европы.

Еврокомиссия объявила о 9-м пакете санкций против России

При этом, как стало известно Financial Times, Венгрия выступила против этих ограничений.

Венгрия не поддержала новый пакет санкций ЕС против РФ