Венгрия не поддержала новый пакет санкций ЕС против РФ

Опубликовано: 08.12.2022 12:54 , Обновлено: 08.12.2022

Венгрия выступила против нового, девятого пакета санкций против России на встрече постоянных председателей Евросоюза. Об этом 8 декабря сообщило издание Financial Times со ссылкой на источник.

«Они будут создавать проблемы везде, где только смогут. Они становятся вполне предсказуемыми», — заявил собеседник FT.

Кроме того, по данным издания, Венгрия не поддержала и предложение удвоить фонд ЕС, из которого финансируются поставки оружия Украине.

Напомним, Европейская комиссия в среду, 7 декабря, предложила ввести девятый пакет санкций в отношении России, включая добавление почти 200 новых физических и юридических лиц в санкционный список. Новый пакет санкций еще должен одобрить Совет Европы.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС также предлагает ввести санкции против трех дополнительных российских банков, а также хочет ввести новые меры экспортного контроля и ограничения, особенно в отношении товаров двойного назначения, включая химикаты, нервно-паралитические вещества, электронику и ИТ-компоненты.

Еврокомиссия объявила о 9-м пакете санкций против России