Венгрия не поддержала новый пакет санкций ЕС против РФ
Венгрия выступила против нового, девятого пакета санкций против России на встрече постоянных председателей Евросоюза. Об этом 8 декабря сообщило издание Financial Times со ссылкой на источник.
«Они будут создавать проблемы везде, где только смогут. Они становятся вполне предсказуемыми», — заявил собеседник FT.
Кроме того, по данным издания, Венгрия не поддержала и предложение удвоить фонд ЕС, из которого финансируются поставки оружия Украине.
Напомним, Европейская комиссия в среду, 7 декабря, предложила ввести девятый пакет санкций в отношении России, включая добавление почти 200 новых физических и юридических лиц в санкционный список. Новый пакет санкций еще должен одобрить Совет Европы.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС также предлагает ввести санкции против трех дополнительных российских банков, а также хочет ввести новые меры экспортного контроля и ограничения, особенно в отношении товаров двойного назначения, включая химикаты, нервно-паралитические вещества, электронику и ИТ-компоненты.