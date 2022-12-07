Еврокомиссия объявила о 9-м пакете санкций против России

Опубликовано: 07.12.2022 21:31 , Обновлено: 07.12.2022

Европейская комиссия в среду, 7 декабря, предложила ввести девятый пакет санкций в отношении России, включая добавление почти 200 новых физических и юридических лиц в санкционный список. Новый пакет санкций ещё должен одобрить Совет Европы.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС также предлагает ввести санкции против трех дополнительных российских банков, а также хочет ввести новые меры экспортного контроля и ограничения, особенно в отношении товаров двойного назначения, включая химикаты, нервно-паралитические вещества, электронику и ИТ-компоненты.

“Россия продолжает приносить смерть и разруху в Украину. Она намеренно нацелена на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, - заявила фон дер Ляйен. - Но мы поддерживаем Украину, и мы заставим Россию заплатить за ее жестокость”.

Фон дер Ляйен также заявила, что ЕС будет стремиться ограничить поставки беспилотных летательных аппаратов в Москву и отключить от эфира еще четыре российских “пропагандистских” канала.

В свою очередь, глава европейской дипломатии Боррель обвинил Россиию в попытке использоват зиму для подчинения Украины.

https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1600536191962869760?t=aLF62dO6qKeG1AvLj9jhsg&s=19

“Он хочет нарушить электроснабжение, отопление и водоснабжение миллионов мирных жителей по всей Украине. Мы отвечаем 9-м пакетом санкций против тех, кто играет важную роль в этой жестокой войне”, - заявил он.