Ермак устроил Зеленскому "полчаса истерики" после увольнения - СМИ

Опубликовано: 01.12.2025 14:58 , Обновлено: 01.12.2025

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак до последнего не верил в то, что его уволят. А когда услышал предложение написать заявление по собственному желанию, то устроил сцену, полную упреков и обвинений в адрес президента страны Владимира Зеленского.

Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на анонимные источники. Сам экс-глава админстрации Зеленского эти сведения пока не комментировал.

Как рассказали источники в окружении президента Украины, когда Андрею Ермаку предложили написать заявление об отставке, «он устроил получасовую истерику с оскорблениями, упреками и обвинениями в адрес президента».

«Ермак до последнего не верил, что В. Зеленский его уволит. Да ещё и таким образом — поставят перед фактом. Говорят, больше всего его вывело из терпения то, что президент от него отвернулся», — рассказал анонимный чиоовник, близкий к президентскому окружению.

Мало того в бытность вторым человеком в украинской властной иерархии Андрей Ермак активно расставлял на важные посты своих людей. Однако после увольнения, в самый решающий момент никто из его назначенцев и сторонников не вступился за Ермака.

Большинство опрошенных членов команды Зеленского заявили, что после ухода Ермака Зеленский «казалось бы, вернулся к своей прежней версии». «Сейчас он снова полон энергии. Такой же, как и 24 февраля 2022 года. В субботу были очень хорошие встречи. Мотивация и настроение просто бешеные», — рассказал украинскому изданию один из членов команды Владимира Зеленского.

Ранее Telegraf.news писал, что президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке бессменного главы Офиса президента Андрея Ермака в тот же день, когда правоохранители провели обыск в его доме в рамках расследования коррупционного скандала в энергетике.

Зеленский уволил главу своего Офиса Ермака на фоне коррупционного скандала

Тем временем, Варшава потребовала от Киева разъяснений в связи с сообщениями о проведении обыска в доме главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. При этом министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заверил, что европейская стратегия поддержки Украины остаётся неизменной.

Польша потребовала от Украины разъяснений на фоне сообщений об обыске у Ермака