Польша потребовала от Украины разъяснений на фоне сообщений об обыске у Ермака

Опубликовано: 28.11.2025 14:58 , Обновлено: 28.11.2025

Варшава потребовала от Киева разъяснений в связи с сообщениями о проведении обыска в доме главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. При этом министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заверил, что европейская стратегия поддержки Украины остаётся неизменной.

Косиняк-Камыш подчеркнул необходимость прозрачности в антикоррупционной политике Украины. «Мы ожидаем разъяснений. Наша стратегия поддержки Украины остаётся неизменной, поскольку именно в этом заключается наша безопасность. Однако вступление в Европейский союз невозможно без прозрачности, например, в антикоррупционной политике», — заявил он.

Польский министр признал, что Украина переживает трудный момент на фронте и в переговорах, а вопрос возможной коррупции в высших эшелонах власти не способствует улучшению ситуации.

«Это нехорошие новости для Польши и Западной Европы, для которых граница безопасности в настоящее время проходит по линии российско-украинского фронта», — сказал он.

Сообщения об обыске в доме главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, проведённом сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП), изначально появились в украинских СМИ, а впоследствии были подтверждены участниками процесса.

Ермак, ключевой украинский политик, которого часто называют «серым кардиналом», в настоящее время ведёт переговоры с властями США по мирному урегулированию. Он подтвердил факт обысков и заявил о безоговорочном сотрудничестве со следствием.

По данным НАБУ и САП, участники масштабной коррупционной схемы получали взятки от подрядчиков государственного оператора атомных электростанций «Энергоатом» в размере от 10% до 15% от стоимости контракта. Незаконные средства, предположительно, легализовывались через так называемый бэк-офис в центре Киева, через который, по данным следствия, прошло около 100 миллионов долларов. О причастности Ермака к этим схемам или о причинах обысков спецслужбы публично не сообщали.