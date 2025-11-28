Зеленский уволил главу своего Офиса Ермака на фоне коррупционного скандала

Опубликовано: 28.11.2025 21:00 , Обновлено: 28.11.2025

Президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке бессменного главы Офиса президента Андрея Ермака в тот же день, когда правоохранители провели обыск в его доме в рамках расследования коррупционного скандала в энергетике.

Зеленский заявил об отставке Ермака в своем вечернем обращении к нации, поблагодарив его за работу.

«Я благодарен Андрею за то, что он всегда так представлял украинскую позицию на переговорах, как и следовало. Это всегда была патриотическая позиция», — сказал президент Украины.

Тем не менее, Зеленский подчеркнул, что хочет положить конец «слухам и домыслам». Напомним, что Андрею Ермаку не предъявлены никакие обвинения.

Зеленский также объявил о кадровых перестановках в команде, отвечающей за мирные переговоры. Он сообщил, что роль главного переговорщика по мирному плану для Украины теперь будет исполнять начальник Генштаба Андрей Гнатов. В переговорный процесс также будут вовлечены представители Министерства иностранных дел и разведки, а также секретарь СНБО Рустем Умеров (в отношении которого также ходят слухи о причастности к коррупционным схемам).

Указ об увольнении Ермака с поста главы Офиса президента Украины уже опубликован на официальном сайте.

Зеленский заявил: «Что касается нового руководителя Офиса, завтра я проведу консультации с теми, кто мог бы возглавить это учреждение».

Однако в украинских СМИ и социальных сетях сразу же начали обсуждать возможных кандидатов. Внештатный советник Ермака Тимофей Милованов предположил, что нынешний премьер-министр Юлия Свириденко может возглавить Офис президента, назвав это «идеальным решением».

Однако, если Свириденко покинет пост премьера, это, согласно конституции, приведет к отставке всего правительства. В таком случае исполняющим обязанности премьер-министра станет первый вице-премьер-министр Михаил Федоров, который, как сообщается, имеет напряженные отношения с Ермаком.

По данным депутата парламента Алексея Гончаренко, рассматривается и другой сценарий, при котором Свириденко сохранит свою должность, а Федоров может быть назначен главой Офиса президента.