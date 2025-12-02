Эрдоган сделал «предупреждение» Киеву и Москве

Опубликовано: 02.12.2025 09:31 , Обновлено: 02.12.2025

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил "необходимые предупреждения" Москве и Киеву после инцидентов с грузовыми танкерами в Чёрном море, произошедшими в минувшие выходные. Атаки на торговые суда в своей экономической зоне Эрдоган назвал "недопустимыми".

“Мы не можем оправдать эти нападения каким-либо образом. Мы передаем необходимые предупреждения всем заинтересованным сторонам относительно подобных инцидентов”, - процитировало официальное заявление Эрдогана агентство Reuters.

Выступая перед журналистами 1 декабря, Эрдоган назвал нападения на торговые суда в Черном море “неприемлемыми”.

“Война между Россией и Украиной явно начала угрожать безопасности судоходства в Чёрном море. Нападение на суда в нашей исключительной экономической зоне в пятницу сигнализирует о тревожной эскалации”, — дал свою оценку недавнем инциденту турецкий президент.

Напомним, в минувшую субботу стало известно об атаке украинских морских беспилотников на два нефтетанкера - “КАИРО” (Cairo) и “ВИРАТ” (Virat), которые, по данным СМИ, входят в так называемый “теневой флот” России. Они следовали в Россию, но получили повреждения в результате атаки морского беспилотника примерно в 35 милях от побережья Черного моря Турции.

Появилось видео атаки украинских морских дронов на два нефтетанкера, шедших в Россию

Своё недовольство атакой официально выразили в Министерстве иностранных дел Турции. Там заявили, что подобные инциденты в их экономической зоне в Черном море создают “серьёзные риски для безопасности судоходства, жизни, имущества и окружающей среды”.

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