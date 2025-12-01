Казахстан потеряет 20% экспорта нефти из-за атаки Украины - RTVI

Опубликовано: 01.12.2025 08:06 , Обновлено: 01.12.2025

Казахстан может потерять порядка 20% от общего объема своего экспорта нефти из-за атаки на терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске. Такую цифру назвал телеканал RTVI со ссылкой на казахстанского эксперта в сфере топливно-энергетического комплекса Олжаса Байдильдинова.

По предварительной оценке Байдильдинова, материальный ущерб от субботней атаки ориентировочно составит 1,5 млрд долларов . По его словам, это сопоставимо с годовым бюджетом таких крупных казахстанский городов, как Астана или Алматы.

По последним данным, в результате атаки 29 ноября в порту Новороссийска был повреждён один из трех погрузочных терминалов. Повреждения оказались критическими и, согласно оценке КТК, его дальнейшая эксплуатация “не представляется возможной”.

Байдильдинов отметил, что сам по себе вывод из строя одного из терминалов не приведет автоматически к потере трети пропускной способности и экспорта казахстанской нефти, но “существенно затруднит поставки” в прежних объемах.

Власти Казахстана уже выразили официальный протест в связи с ударом по нефтяному терминалу КТК в Новороссийске, расценив его как “акт, наносящий вред двусторонним отношениям” Казахстана с Украиной.

“Мы ожидаем от украинской стороны принятия действенных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем”, - говорится в официальном заявление казахстанского МИДа.

Своё недовольство произошедшим выразили и в Министерстве иностранных дел Турции. Там заявили, что подобные инциденты в их экономической зоне в Черном море создают “серьёзные риски для безопасности судоходства, жизни, имущества и окружающей среды”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в минувшие выходные Украина впервые атаковала танкеры так называемого российского «теневого флота» в южной части Черного моря, расширив свои усилия по подрыву доходов Москвы от экспорта нефти. Почти одновременно с атакой кораблей, Киев нанес удары по одному из крупнейших нефтяных терминалов в Новороссийске.

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