Появилось видео атаки украинских морских дронов на два нефтетанкера, шедших в Россию

Опубликовано: 29.11.2025 14:27 , Обновлено: 29.11.2025

Именно украинские морские дроны поразили два нефтетанкера, следовавших в Россию, в результате чего суда получили повреждения, сообщили украинские СМИ и турецкий телеканал.

Атака на танкеры “КАИРО” (Cairo) и “ВИРАТ” (Virat), которые, по данным СМИ, входят в так называемый “теневой флот” России, была проведена морскими дронами Sea Baby, принадлежащими Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщило украинские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах.

Появились кадры атаки, снятые с самых дронов.

Как утверждается, это была совместная операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ с ВМС Украины. На момент атаки оба судна шли пустыми и направлялись на погрузку в российский порт Новороссийск.

Турецкий телеканал NTV ранее сообщил об атаке на танкер “Вират” у берегов Турции, отметив, что судно под флагом Гамбии уже подвергалось нападению дронов накануне.

В пятницу также был атакован танкер “Каиро”.

В СБУ и Министерстве обороны Украины не комментируют подобные операции. Российские власти на данный момент не давали официальных комментариев по поводу инцидентов.