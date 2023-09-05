Эрдоган рассказал об итогах переговоров с Путиным - «Никаких перспектив достижения мира»

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Опубликовано: 05.09.2023 15:15 , Обновлено: 05.09.2023

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, возвращаясь после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал сопровождающим его журналистам об итогах визита.

Говоря о продолжающейся войне в Украине он заявил, что сейчас нет «никаких перспектив достижения мира на горизонте». Турция, подчеркнул он, с самого первого дня выступала за мир, диалог и дипломатию.

«Мы упорно трудились, чтобы предотвратить дальнейшее кровопролитие. Вместо того чтобы усугублять проблему и подливать масла в огонь, мы попытались добиться того, чтобы обе стороны встретились на общей почве. К сожалению, война, которая продолжается уже полтора года, все еще продолжается», — сказал Эрдоган.

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Он добавил, что Турция будет продолжать дипломатические усилия.

“Мы надеемся, что эта война, которая нанесла ущерб нашим двум соседям и нашему региону, закончится справедливым и прочным миром на основе международного права”.

Также президент Турции прокомментировал возможность возобновления зерновой сделки. Он рассказал, что генеральный секретарь ООН предложил механизм посредничества для участия РФ в зерновой сделке без прямого подключения к SWIFT. Кроме того, ООН, по словам Эрдогана, работает над устранением препятствий в страховании российских судов, возникших из-за санкций.

Переговоры Эрдогана и Путина прошли в Сочи 4 сентября. Главной темой была зерновая сделка. После встречи президентов было объявлено, что договориться о возобновлении вывоза украинского зерна из заблокированных черноморских портов не удалось.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что Турция приступила к постройке завода больших ударных беспилотников в Украине.

Турция приступила к постройке завода больших ударных беспилотников в Украине