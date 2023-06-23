Турция приступила к постройке завода больших ударных беспилотников в Украине

💼 Официально

Опубликовано: 23.06.2023 09:35 , Обновлено: 23.06.2023

Директор турецкой корпорации по производству боевых беспилоников Халук Байрактар заявил, что его компания получила соответствующие лицензионные разрешения от Турции на производство беспилотных летательных аппаратов TB2 и Akıncı в Украине. Завод начнут строить уже в июле 2023 года, а завершить планируют в 2025 году.

“Мы получили соответствующие лицензионные разрешения от Турции на полное производство беспилотников Baykar TB2 и Akinci в Украине”, - сказал Байкар. Планируемый общий объем инвестиций в строительство этих объектов составляет $95,5 млн.

Исполнительный директор Baykar Халук Байрактар впервые объявил о строительстве завода TB2 ещё в октябре 2022 года, после того как передал в дар украинским силам боевые беспилотники стоимостью в миллионы долларов. Он сообщил Defense News, что строительные работы в украинской дочерней компании Baykar, ООО “Авиа Венчурс”, продвигаются, как и планировалось

“ООО “Авиа Венчурс” было зарегистрировано в Киеве в 2019 году и ранее в прошлом году получило лицензию на импорт-экспорт продукции военного назначения. Это одна из первых и пока единственных компаний в стране, в структуре которой есть иностранный учредитель и лицензия на оборонные системы”, - сказал Байрактар.

“Большая часть подготовительных работ уже выполняется, и ожидается, что объект получит электричество уже в июле”, - добавил он.

Реализация проекта была стимулирована подписанием в феврале 2022 года рамочного соглашения между правительствами Украины и Турции о сотрудничестве в аэрокосмической отрасли. Оно предусматривает, в частности, специальные налоговые и таможенные льготы для турецких инвесторов в аэрокосмический сектор Украины до января 2035 года.

Через свое местное подразделение Baykar также продолжает инвестировать в Украину, создавая центр передового опыта в области беспилотных технологий, который предполагает передачу технологий для локализации производства беспилотных летательных аппаратов компании

[info_b]Байрактар Акинчи (с тур. — «Знаменоносный рейдер») — турецкий высотный дальний беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Грузоподъемность беспилоьника составляет 1350 кг, включая 400 кг внутренней и 950 кг внешней нагрузки. В 2021 году был принят на вооружение ВВС Турции. С 2022 года запущено серийное производство. Максимальная длительность полета: 24 часа. Практический потолок: 12 192 м.

Байрактар ТБ2 (тур. Bayraktar TB2, досл. — «знаменосец») — турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с двигателем внутреннего сгорания и воздушным винтом толкающего типа. Bayraktar TB2 с 4 управляемыми боеприпасами на подвеске может находиться в воздухе от 12 до 24 часов. Максимальная дальность управления — до 150 км. [/info_b]