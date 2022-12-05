Эмбарго ЕС на экспорт российской нефти по морю вступило в силу

Опубликовано: 05.12.2022 08:12 , Обновлено: 05.12.2022

В понедельник, 5 декабря, вступил в силу запрет Европейского союза на экспорт российской нефти по морю, а также потолок цен на нее размером в 60 долларов за баррель.

Решение включает в себя запрет на морские услуги, такие как страхование судоходства и финансовые услуги для любого танкера, перевозящего российскую нефть. Венгрия и несколько других стран смогут продолжать импортировать российскую нефть по трубопроводам.

Напомним, страны ЕС приняли такую меру еще в начале октября, ее включили в восьмой пакет санкций против РФ. В Еврокомиссии объяснили, что «это поможет еще больше сократить доходы России, сохраняя при этом стабильность мировых энергетических рынков за счет продолжения поставок».

ЕС ввел потолок цен на российскую нефть — Список новых санкций

А 3 декабря Европейский Союз определился с верхней планкой ограничения цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

ЕС и G7 согласовали потолок цен на российскую нефть

Кстати, глава МИД России Сергей Лавров накануне заявил, что Москву не интересует, какими будут ограничения на российскую нефть, поскольку договариваться с партнерами Россия будет напрямую.