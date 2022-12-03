ЕС и G7 согласовали потолок цен на российскую нефть

Опубликовано: 03.12.2022 10:32 , Обновлено: 03.12.2022

Европейский Союз определился с верхней планкой ограничения цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, сообщил CNN со ссылкой на официального представителя ЕС, знакомого с ситуацией.

План, который запрещает всем странам ЕС устанавливать цену более 60 долларов за баррель, нуждается в согласии всех государств ЕС. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в пятницу, что с декабря ЕС и партнеры по G7 введут “полный запрет на импорт” российской нефти по морскому пути.

Решение также включает запрет на морские услуги, такие как страхование судоходства и финансовые услуги для любого танкера, перевозящего российскую нефть. Венгрия и несколько других стран смогут продолжать импортировать российскую нефть по трубопроводам.

В видеообращении, опубликованном в Twitter, фон дер Ляйен сказал, что ограничение цен преследует три цели. “Во-первых, это усиливает эффект нашей санкции. Во-вторых, это еще больше снизит доходы России. И в-третьих, в то же время это стабилизирует мировые энергетические рынки, поскольку позволяет продавать часть российской морской нефти, транспортируемой операторами ЕС в третьи страны, при условии, что она продается ниже предельной цены”.

https://twitter.com/vonderleyen/status/1598734779750309888?t=TFt2C-5zVcl78-_qDJimcA&s=19

Фон дер Ляйен сказала, что ограничение цен пойдет на пользу развивающимся и развивающимся странам и будет корректироваться с течением времени, чтобы “мы могли реагировать на рыночные изменения”. “Вместе с нашими партнерами мы едины и тверды в нашем противостоянии жестокой войне России”, - заключила фон дер Ляйен.

Страны G7 и Австралия также согласовали потолок цен на российскую нефть. В свою очередь, в России отвергли такое решение.

Российский депутат Леонид Слуцкий заявил российским государственным СМИ в пятницу, что Европейский союз ставит под угрозу свою энергетическую безопасность ради интересов США и нарушает законы рынка, устанавливая предельные цены на российскую нефть.

“Европейский союз ставит под угрозу свою энергетическую безопасность. Они не установили потолок, но снова достигли дна. И для чего? Чтобы удовлетворить амбиции своих зарубежных партнеров. Но европейцы не могут ждать от них помощи”, - сказал Слуцкий ТАСС.

В России надеются на Индию, Турцию и Китай, которые продолжат покупать российскую нефть. Однако эти страны уже получают российскую нефть с большой скидкой (ниже, чем установленный потолок) - примерно на 20 долларов дешевле за баррель. После введения потолка цен они наверняка продолжат выбивать у Москвы хорошую цену.