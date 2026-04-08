Экс-начальник штаба Пентагона расписал 2 сценария нападения РФ на страны Балтии до 2030 года

Опубликовано: 08.04.2026 10:59 , Обновлено: 08.04.2026

Бывший начальник штаба Министерства обороны США, профессор Гарварда Эрик Розенбах заявил, что в течение следующих трёх лет Россия активизирует "кампанию гибридных атак" против стран Балтии. Экс-начальник штаба Пентагона расписал два возможных сценария российской агрессии на восточном фланге НАТО.

В интервью литовскому порталу LRT.lt Розенбах прокомментировал доклад, опубликованный недавно Центром Белфера при Гарвардской школе Кеннеди, в котором были подробно изложены два сценария развития событий, при которых российское руководство может пойти на открытое военное противостояние со странами НАТО.

Первый сценарий сводится к ограниченному вторжению в эстонский приграничный город Нарва. По мнению Розенбах, для России это может стать своеобразной “проверкой эффективности” статьи 5 НАТО, которая предусматривает коллективную оборону Альянса.

Второй сценарий эксперт называет “менее вероятным”. Он предполагает крупномасштабное военное наступление с целью перекрыть так называемый Сувалкский коридор, чтобы, во-первых, предотвратить возможное контрнаступление союзников НАТО, а во-вторых, расширить свои возможности наступления на другие территории в регионе Балтийского моря.

[inf]Сувалкский коридор — это малонаселенный участок лесной равнины шириной 100 км, он соединяет Польшу и Литву (а в целом - страны Балтии с остальной частью НАТО) и граничит с Беларусью, а также Калининградской областью России.[/inf]

По мнению Розенбаха, нынешнее военное противостояние США с Ираном и возникшая на этом фоне напряженность между союзниками по НАТО открыли для России “идеальное окно возможностей” для проведения “ограниченной по масштабу, но довольно интенсивной” операции в странах Балтии в оставшийся срок президентства Дональда Трампа. По словам эксперта, российское руководство может пойти на такой шаг, чтобы проверить на практике процессы принятия решений в НАТО и подорвать доверие к Альянсу.

“Я думаю, что война с Ираном, а также другие факторы, например, ситуация в Венесуэле, все эти внешние события, отвлекающие внимание, действительно повышают вероятность того, что Путин может рассмотреть возможность принятия определенных мер против одного из балтийских государств, включая Литву”, - заявил Розенбах.

При этом эксперт убеждён, что к открытию нового крупного военного фронта в данный момент Москва не готова, поэтому речь может идти, по его мнению, лишь о некоторой “ограниченной гибридной операции”.

Именно поэтому профессор призвал европейские страны подготовиться к обороне от возможной российской агрессии без помощи США и укрепить свои позиции, которые во многом обеспечивались за счёт американских войск. Речь о системах разведки и наблюдения, а также о таких менее заметных, но немаловажных в случае реальных военных действий вещах, как возможности дозаправки.

“Важно понимать, что именно эти возможности сейчас интенсивно используются в войне с Ираном, что еще яснее показывает, что США могут оказаться бессильными, если что-то случится в Европе”, - отметил Розенбах.

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп открыто заявил, что его страна может выйти из НАТО. Он раскритиковал страны-члены альянса за нежелание поддержать американо-израильскую войну в Иране.

Трамп предупредил о возможном выходе США из НАТО. А может ли?

Между тем, ещё в начале года издание Politico опубликовало статью с тезисом «Развод неизбежен», в которой сообщило, что европейские страны рассматривают вариант распада Организации Североатлантического договора, а некоторые чиновники и политики ЕС уже заговорили о создании нового военного альянса с участием Украины, но без США.

Европа рассматривает распад НАТО и создание нового военного альянса с Украиной — Politico