Трамп предупредил о возможном выходе США из НАТО. А может ли?

Опубликовано: 01.04.2026 14:36 , Обновлено: 01.04.2026

Президент США Дональд Трамп предупредил, что США могут выйти из НАТО (Североатлантического альянса). Он раскритиковал страны-члены альянса за нежелание поддержать американо-израильскую войну в Иране.

«Я никогда не верил в эффективность НАТО. Я всегда знал, что это всего лишь бумажный тигр, и Путин это тоже знает», — заявил президент США.

В интервью газете The Telegraph в среду (1 апреля) Дональд Трамп заявил, что он «серьезно рассматривает» возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО после окончания войны с Ираном.

В тот же день госсекретарь США Марко Рубио заявил телеканалу Fox News, что Соединенным Штатам придется «пересмотреть ценность НАТО для США». Американский министр иностранных дел подчеркнул, что в прошлом он был стойким защитником Североатлантического альянса.

«Я видел огромную ценность в Альянсе», — вспоминал он, добавив, что, помимо потенциальной защиты Европы, НАТО позволило Соединенным Штатам иметь базы, что «дало возможность проецировать силу в различных частях мира, когда национальной безопасности угрожает опасность».

«Если мы дошли до того момента, когда больше не можем использовать эти базы для защиты американских интересов, то НАТО — это улица с односторонним движением», — сказал Рубио.

Он утверждает, что в настоящее время ЕС держит на своей территории американские войска для своей защиты, но при этом американской стороне отказывают в использовании этих баз в случае войны с Ираном.

Ранее Reuters сообщило, что США попытались использовать авиабазу на Сицилии в войне с Ираном без согласия итальянского правительства. Согласно информации, опубликованной в газете Corriere della Sera, американские военные попытались высадиться там без предварительной консультации с итальянскими военными.

Также Испания приняла решение закрыть свое воздушное пространство для американских военных самолетов, участвовавших в операции в Иране. Кроме того, как сообщило агентство Reuters, Франция запретила транспортировку через свое воздушное пространство американского оружия, предназначенного для Израиля.

Европейские страны без энтузиазма восприняли и призыв США передислоцировать свои ПВО (противовоздушную оборону) на Ближний Восток для защиты американских баз.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во вторник заявил, что Варшава «не планирует» перемещать свои зенитные ракетные комплексы Patriot на Ближний Восток.

«Безопасность Польши — абсолютный приоритет», — написал он.

США, таким образом, начавшие войну с Ираном без согласования с союзниками, в политическом плане оказались в изоляции. Главные союзники по НАТО – Германия, Великобритания и Франция – держатся на расстоянии. Премьер-министр Испании Педро Санчес и вовсе публично осудил «незаконную» войну. Даже сторонники Трампа – лидеры Италии, Венгрии и Словакии – поставили под сомнение целесообразность американской кампании.

Возможно, администрации Трампа следовало до этого хорошо подумать, прежде чем угрожать союзной по НАТО Дании аннексией Гренландии. В НАТО и ЕС (Европейском союзе) до сих пор с опаской смотрят на Вашингтон и взвешивают свои действия на случай агрессии против Дании.

Может ли Трамп вывести США из НАТО?

Кстати, в декабре 2023 года Конгресс США включил в ежегодный закон о оборонном бюджете (NDAA на 2024 финансовый год) специальное положение. Согласно ему:

Президент не имеет права приостанавливать, прекращать или денонсировать участие США в Североатлантическом договоре (основа НАТО). Для выхода из альянса требуется либо одобрение двух третей Сената, либо специальный закон, принятый Конгрессом.

Запрещено выделение любых бюджетных средств на финансирование процесса выхода без такого одобрения.

Формально Дональду Трампу запрещено выходить из НАТО, но парализовать его работу он может, отозвав американских представителей из штаб-квартиры.