Европа рассматривает распад НАТО и создание нового военного альянса с Украиной - Politico

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 19.01.2026 14:47 , Обновлено: 19.01.2026

Издание Politico опубликовало статью с тезисом «Развод неизбежен», в которой сообщило, что европейские страны рассматривают вариант распада НАТО (Организация Североатлантического договора) на фоне претензий Трампа на Гренландию.

Некоторые чиновники и политики ЕС (Европейского союза) при этом думают о создании нового военного альянса с участием Украины, но без США, пишет Politico.

По данным источников издания, многие европейские правительства пришли к выводу, что «теперь развод неизбежен», и призывают к жёстким ответным мерам Европы.

«Коалиция желающих изначально занималась вопросами Украины. Но она создала очень тесные связи между некоторыми ключевыми людьми в столицах. Они укрепляли доверие и способность к сотрудничеству. Они знают друг друга по именам, и им легко связаться и отправить сообщения», — рассказал неназванный дипломат.

[inf]“Коалиция желающих” (Coalition of the Willing) — это термин обычно для временных союзов, созданных для достижения конкретной военной или политической цели, как, например, это было в Ираке в 2003 году под руководством США. В настоящее время такая коалиция была создана для поддержки Украины. Как правило, это не постоянные организации, а группы государств, добровольно согласившихся участвовать в общей миссии.[/inf]

По мнению авторов Politico, новый формат «потенциально может стать основой для нового альянса в сфере безопасности в эпоху, когда США больше не поддерживают НАТО и европейскую безопасность». Конечно, новое соглашение не исключит сотрудничества с Вашингтоном, но и не предполагает его как нечто само собой разумеющееся.

Также в новый альянс могут не войти европейские страны, которые на фоне войны России и Украины оказались на стороне Москвы: Венгрия и Словакия. В то же время сейчас в «коалицию желающих» входят и не члены ЕС — Британия и Норвегия, и Украина — самая милитаризированная страна среди представленных.