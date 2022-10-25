Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин взял себе «на фронте» позывной. Угадаете, какой?
Бывший глава российской госкорпорации Дмитрий Рогозин, который отправился воевать в Украину, взял себе позывной. Об этом говорит подпись на шевроне, который заметили у него на груди на фотографиях 25 октября.
Рогозин в своих соцсетях опубликовал фото с представителями так называемой «ДНР».
«Мужчины, с которыми я подружился на передовой и в расположении частей, вызывают искреннее уважение. Они, по большей части в недавнем прошлом — гражданские люди, а сегодня — опытнейшие комбаты. Умные, обстоятельные, грозные и готовые драться с врагом командиры. Вместе — горы свернем», — написал он.
Тем временем СМИ заметили его шеврон, и сообщили, что Рогозин взял себе позывной «Космос». Кроме того, пользователи соцсетей опознали у него пистолет «Глок» австрийского производства, пишет «Страна».
Ранее Телеграф писал, что экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин приехал на оккупированные территории Донецкой области. А позднее поделился фото с «фронта» уже в Запорожской области.
Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин прислал фото с «передовой»
Кстати, после его увольнения с поста главы Роскосмоса, СМИ писали, что Рогозин может стать одним из кураторов территорий Украины, занятых российскими войсками, в том числе самопровозглашенных ДНР и ЛНР.