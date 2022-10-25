Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин взял себе «на фронте» позывной. Угадаете, какой?

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Опубликовано: 25.10.2022 13:07 , Обновлено: 15.11.2024

Бывший глава российской госкорпорации Дмитрий Рогозин, который отправился воевать в Украину, взял себе позывной. Об этом говорит подпись на шевроне, который заметили у него на груди на фотографиях 25 октября.

Рогозин в своих соцсетях опубликовал фото с представителями так называемой «ДНР».

«Мужчины, с которыми я подружился на передовой и в расположении частей, вызывают искреннее уважение. Они, по большей части в недавнем прошлом — гражданские люди, а сегодня — опытнейшие комбаты. Умные, обстоятельные, грозные и готовые драться с врагом командиры. Вместе — горы свернем», — написал он.

Тем временем СМИ заметили его шеврон, и сообщили, что Рогозин взял себе позывной «Космос». Кроме того, пользователи соцсетей опознали у него пистолет «Глок» австрийского производства, пишет «Страна».

Ранее Телеграф писал, что экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин приехал на оккупированные территории Донецкой области. А позднее поделился фото с «фронта» уже в Запорожской области.

Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин прислал фото с «передовой»

Кстати, после его увольнения с поста главы Роскосмоса, СМИ писали, что Рогозин может стать одним из кураторов территорий Украины, занятых российскими войсками, в том числе самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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