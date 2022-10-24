Экс-глава "Роскосмоса" Рогозин прислал фото с "передовой"

Опубликовано: 24.10.2022 21:57 , Обновлено: 15.11.2024

Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин приехал на оккупированные территории Донецкой области. А позднее поделился фото с "фронта" уже в Запорожской области.

“Рогозин на передовой в Запорожской области. Добавил к своей военной биографии: Приднестровье, Босния, Северный Кавказ, теперь Новороссия”, - написал он.

“Теперь хочу, чтобы мечта о Славянске сбылась. Кто бы что ни говорил. Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца”, - написал Дмитрий Рогозин в своем Телегам-канале.

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Где на самом деле уволенный глава Роскосмоса сделал снимок неясно. Известно, что ранее российские СМИ сообщали о том, что Рогозин привез в оккупированный Донецк форму для российских военных.

Напомним, что украинцы успешно наступают из района Славянска (который, кстати, находится в Донецкой области, а не Запорожской) и отодвинули линию фронта на десятки километров в результате Изюмского наступления.

Ранее Телеграф сообщил, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что частные компании из США собирают как визуальные, так и радиолокационные данные из космоса, чтобы обеспечить Украину данными, необходимыми для наведения ракет. Об этом в субботу, 18 июня, сообщает ТАСС.

По его словам, космическую инфраструктуру и сервисы США, в том числе ведущих операторов, которые создают алгоритмы для получения бесшовных высокодетальных снимков Земли, использует Пентагон.

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