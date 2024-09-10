Экс-глава европейского Центробанка предсказал ЕС "медленную агонию". Что случилось?

Опубликовано: 10.09.2024 10:41 , Обновлено: 10.09.2024

Бывший премьер-министр Италии Марио Драги, возглавлявший в прошлом Европейский центральный банк, предсказал Европейскому союзу "медленный упадок и агонию". Такую жёсткую оценку ситуации он озвучил в Брюсселе в своём докладе. В нём на 400 страницах итальянский экономист изложил свои предложения для стран ЕС, как избежать дальнейшего экономического спада и социальных беспорядков.

В прошлом году Драги поручили составить своё видение о том, как ЕС может ускорить экономический рост, одновременно переходя к более “зеленой” и цифровой экономике, которая будет способной конкурировать с другими регионами в условиях усиления глобальной торговой напряженности и военных конфликтов, пояснило издание The Guardian.

В своём докладе экс-председатель Европейского Центробанка описал не самую радужную перспективу Союза. По его мнению, ЕС уже сейчас находится “в кризисном состоянии”, а игнорирование экономических проблем будет равнозначно тому, чтобы “скатиться в ситуацию, в которой никто не хочет оказаться”.

“Впервые со времен холодной войны мы должны по-настоящему опасаться за свое самосохранение”, - заявил Драги.

На презентации в Брюсселе он обратил внимание на неуклонное замедление экономического роста, фиксируемое в ЕС с начала 21-го века, “очень слабую” производительность в Европе, резкое снижение уровня рождаемости, усугубляющийся энергетический кризис, а также острую необходимость существенных инвестиций в оборону на фоне войны в Украине.

По мнению Драги, для преодоления этих проблем Европе необходимо “срочно объединить усилия” и “скоординировать политику, чтобы переломить ситуацию”.

Он изложил в своём докладе 170 ключевых рекомендаций. В частности, для прекращения многолетней стагнации экономист предложил увеличить инвестиционные расходы на 750–800 млрд евро в год (это эквивалентно 5% годового объема производства ЕС), чтобы построить более устойчивую экономику, восстановить ранее высокие темпы роста производительности и положить конец традиционной зависимости ЕС от других стран в плане жизненно важных источников энергии и сырья.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в июле этого года Урсула фон дер Ляйен, переизбранная на пост президента Еврокомиссии подавляющим большинством голосов депутатов, пообещала сосредоточится на повышении конкурентоспособности ЕС, углублении внутреннего рынка и сокращении чрезмерной бюрократизации.

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Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко летом также призвал чиновников найти “пути сотрудничества” со странами Евросоюза. Он заявил, что несмотря на то, что основными торговыми партнёрами Беларуси являются Китай и Россия, государства ЕС — это “наши соседи”, с которыми Республика “успешно развивает отношения”. По его словам, как бы политики “ни пытались возвести барьеры”, бизнес всё равно найдёт пути развития.

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